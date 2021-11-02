'Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğluna kız arayan bile var'

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
TOGG prototipi test için yola çıktı
TOGG prototipi test için yola çıktı
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Sistem değişince başarı düşüyor
Sistem değişince başarı düşüyor
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğluna kız arayan bile var'

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2021 yılının ilk 9 ayında, sisteme düşen 4 milyon 778 bin 288 çağrının yüzde 52'si, kayıtlara 'asılsız çağrı' olarak girdi. Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, "Oğluna kız arayanlar bile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 21:27
Yazdır
'Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğluna kız arayan bile var'

Hatay'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 2021'in ilk 9 ayında 4 milyon 778 bin 288 çağrı düştü. Bu ihbarların yüzde 52'si 'asılsız çağrı' olarak kayıtlara geçti. Sağlık birimi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman ve doğa koruma, itfaiye ve AFAD ile beraber toplamda 8 birimle gerçekleşen çağrı hizmetlerindeki, asılsız çağrılar ekipleri ve çağrı yönlendiricileri zor durumda bırakıyor.

'BİRİMLER BİRBİRLERİYLE DAİMA İSTİŞARE HALİNDE'

112 Acil Çağrı Merkezi'nin, ön çağrı alıcı ve çağrı yönlendiricilerden oluştuğunu söyleyen Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, "Bizlere düşen vakalar ön çağrı alıcı personelimiz tarafından karşılanır ve çağrı yönlendiricilerimize yönlendirilir.

Çağrı yönlendiricilerimiz, sağlık birimi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman ve doğa koruma, itfaiye, AFAD ile beraber toplam 8 birimdir. Birimlerimiz, sadece çağrıların gereğini yapmakla kalmıyor takibini de yapıyorlar. Dolayısıyla bu 8 birimimizle ilgili herhangi koordinasyon ya da eş güdümlü bir reaksiyon süreci oluştuğunda karşılıklı birbirimizle burada istişare edebiliyoruz. Bu da ekibimizin daha hızlı, daha olanaklı müdahaleler gerçekleştirmesine olanak sunuyor" dedi.

'ACİL ÇAĞRILAR DIŞINDA BURAYI RAHATSIZ ETMEMELİ'

112 Acil Çağrı Merkezi'nde etkin müdahalelerin yanı sıra gelen asılsız çağrıların kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Gövce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asılsız ihbarların oluşması gerçekten ihtiyaç sahiplerinin arka planda mağdur olmasına neden olabilmektedir. Vatandaşlarımızdan kısaca isteğimiz şudur, 112 Acil Çağrı Merkezleri aranırken lütfen acil çağrıların dışında burayı rahatsız etmemeleridir. Bu çağrıların bizi olumsuz etkilediğini bilmelerini istiyoruz" dedi.

'OĞLUNA KIZ ARAYAN BİLE 112'Yİ ARAMIŞ'

Asılsız gelen çağrıların çeşitlerine de değinen Gövce, "Yemek şirketinden yemek siparişi vermek ya da telefonunun pin kodunu unutup da burayı arayanlara rastlıyoruz. Ayrıca, ilimizi ziyaret edip de 'nerede gezebilirim veya nerede daha iyi yemek yiyebilirim?' tarzında boş muhabbetlerle burayı gereksiz yere meşgul ettiklerine şahit olduk ve hatta oğluna kız arayanlar bile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp buradan bir yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bizi gerçekten olumsuz etkiliyor."

SİPARİŞ VERMEK İÇİN ARIYORLAR

Gövce, ayrıca vatandaşların, sadece insan değil, her türlü canlının arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyduğu anda 112'yi arayabileceğini, bu durum da çağrı merkezinde 'acil çağrı' olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Pınar Özsoy da bazı vatandaşların kendilerini televizyon talebi ve tavuk siparişi için aradığını kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Cumali Gönül de kimilerinin merkezi arayıp pasta siparişi verdiğini ve hatta bazılarının ise küfredip kapattığını belirtti.

#
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Başsavcılıktan 'bakım merkezi' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Başsavcılıktan 'bakım merkezi' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Başkentteki eczacılara yıl sonuna kadar 'ücretsiz toplu taşıma'
Başkentteki eczacılara yıl sonuna kadar 'ücretsiz toplu taşıma'
RTÜK milli ve manevi değerleri koruyan yapımların çoğaltılmasını istedi
RTÜK milli ve manevi değerleri koruyan yapımların çoğaltılmasını istedi
Tokat Valiliği kayıp polisi arama çalışmalarının ülke çapında sürdüğünü açıkladı
Tokat Valiliği kayıp polisi arama çalışmalarının ülke çapında sürdüğünü açıkladı
Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı 2020'de azaldı
Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı 2020'de azaldı

Bu Habere Tepkiniz

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. "KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.