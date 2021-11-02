İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
TOGG prototipi test için yola çıktı
TOGG prototipi test için yola çıktı
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Sistem değişince başarı düşüyor
Sistem değişince başarı düşüyor
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 21:43
Yazdır
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, icra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek.

- İş yoğunluğu olan illerde icra dairesi başkanlığı kurulabilecek

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre iş yoğunluğunun veya daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecektir.

Yine teklifle, birleştirilmiş icra daireleri ile iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerde, Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecektir.

- Teklifin madde gerekçesi şu şekildedir:

MADDE 1- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.
Kanunun mevcut hükümlerine göre her asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerde ihtiyaç durumuna göre bir veya birden fazla icra dairesi kurulabilmektedir. Buna göre, aynı mahalde birden fazla icra dairesi kurulmak suretiyle icra hizmetleri yerine getirilmektedir. Ancak son yıllarda, ihtisaslaşmanın sağlanması ve takip işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla aynı mahalde birden fazla icra dairesi kurulması uygulaması yerine, o mahaldeki icra dairelerinin birleştirilerek tek icra dairesi modeline geçilmiştir. Birleştirilmiş icra dairesinde, iş bölümü esasına göre takip, haciz, satış ve paraların paylaştırılması gibi bürolar oluşturularak icra hizmetleri tek bir icra dairesinde verilmektedir. Bu dairelerde tüm personel işbölümü ayrımına göre birlikte görev yapmaktadır. Teklifle, birleştirilmiş icra daireleri ile iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Buna göre iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde, dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecektir.
Diğer taraftan maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, icra katipliğiyle ilgili sınavların Adalet Bakanlığınca veya Bakanlığın yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları marifetiyle yapılabileceği vurgulanmaktadır.
MADDE 2- Maddeyle, 2004 sayılı Kanuna 3/a maddesi eklenmektedir. Buna göre, iş yoğunluğunun veya daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecektir. Başkanlığın kurulduğu yerlerde icra dairelerinin gözetimi, denetimi ve idari işleri başkanlık tarafından yürütülecektir.
MADDE 3- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ibare eklenmektedir. Teklifle, 2004 sayılı Kanuna 3/a maddesi eklenerek iş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu yerlerde icra daireleri başkanlığı kurulmasına imkan tanınmakta ve bu başkanlığa icra dairelerinin gözetim ve denetimleri ile idari işlerine bakma görevi verilmektedir. Hükümle, bu düzenlemeye uyum sağlanmaktadır.

- Teklifin madde metni ise şu şekildedir:

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlığının" ibaresi "Bakanlığı veya Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiştir.
"İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 2- 2004 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"İcra daireleri başkanlığı:
MADDE 3/a- tş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir.
Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunur. Başkan birinci sımf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanır. Ayrıca başkanlıkta, yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur Bakanlık tarafından görevlendirilir.
İcra daireleri başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hakimlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar; mevzuatla verilen görevleri yerine getirir.
Bu madde hükmü iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

- İCRA BAŞMÜDÜRLERİNE İLAVE ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI VERİLECEK

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, 657'nin 152. maddesinin Adalet Hizmetleri tazminatı bölümünde değişiklik yapılarak, icra başmüdürlerine özel hizmet tazminatının yüzde 50'sine kadar ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

- Teklifin madde gerekçesi şu şekildedir:

MADDE 31- Maddeyle, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, icra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

- Teklifin madde metni ise şu şekildedir:

MADDE 31- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin (II) numaralı "Tazminatlar" kısmının "G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI" bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.
"e) İcra başmüdürlerine ayrıca % 50 sine,"

- YOL TAZMİNATI MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Teklifte yer alan bir başka düzenlemeye göre hakim ya da Cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların 275 ek gösterge üzerinden yol tazminatı alması sağlanmaktadır. Ayrıca keşif ve icra işlemninin yanı sıra sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, adli tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirlerine yoıl tazminatı verilecektir.

- Teklifin madde gerekçesi şu şekildedir:

MADDE 32- Maddeyle, 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da Cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların da yol tazminatı alması açıkça hükme bağlanmaktadır. Ayrıca değişiklikle, bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında esas alınan (200) gösterge rakamı (275)'e çıkarılmaktadır.

- Teklifin madde metni ise şu şekildedir:

MADDE 32- 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, "keşif ve icra işlemi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri" ibaresi ve "yetkili kılınan kişilere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve hakim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara" ibaresi eklenmiş; fıkrada yer alan "hakim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara," ibaresi madde metninden çıkanlmıştır.

KAPAT [X]

Eski madde metni şu şekildedir:

Daire dışında yapılması gereken her keşif ve icra işlemi için; hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, (...) adli tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine, hakim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt katiplerine ve ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere diğer adli ve idari yargı personeline (200); mübaşir ve hizmetlilere (150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir.

Uzman ve öğretmenlere her çocuk teslimi için ödeme yapılacak
#İcra başmüdürleri# ilave adalet hizmetleri tazminatı
TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
Fatih Tezcan'a 'hakimleri hedef gösterme'den 3 yıl hapis istendi
Fatih Tezcan'a 'hakimleri hedef gösterme'den 3 yıl hapis istendi
Mesai saatinde 'alışveriş, oyun' sitelerine girenlere kötü haber!
Mesai saatinde 'alışveriş, oyun' sitelerine girenlere kötü haber!
Tosuncuk 'inek figürü' üzerinden kendini savundu
Tosuncuk 'inek figürü' üzerinden kendini savundu
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
AYM İş Bankası'nın vergi cezası başvurusunu karara bağladı
AYM İş Bankası'nın vergi cezası başvurusunu karara bağladı

Bu Habere Tepkiniz

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek
Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?
Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?
Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı
Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?
Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?
Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'
'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. "KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."
AFAD 1749 personel alacak
AFAD 1749 personel alacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği
Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.