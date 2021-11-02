BioNTech aşısı olanlara neden korona bulaşıyor? Bilim insanları yanıtladı

ÇIĞIR AÇAN VAKA NEDİR?

İsrail'de yapılan yeni bir araştırma, çığır açan Covid-19 vakalarının daha düşük antikor seviyelerine sahip kişilerde meydana geldiğini gösterdi. Çığır açan vaka, aşıları eksiksiz olmasına rağmen corona virüse yakalanan kişi olarak tanımlanıyor.

The New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları Sheba Tıp Merkezi'ndeki bin 497 tam aşılı sağlık çalışanına ait verileri inceledi. Hepsi Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısıyla aşılandı.

Sağlık çalışanları Covid-19 veya olası virüs semptomları olan biriyle bilinen bir maruziyet nedeniyle 19 Aralık 2020'den 28 Nisan 2021'e kadar çığır açan enfeksiyonlar için test edildi.

HİÇBİRİ HASTANEYE KALDIRILMADI

Sonuçlarda 39 sağlık çalışanın aşılı olmasına rağmen corona virüse yakandığı görüldü. Bilim insanları, birçoğunun semptomları hafif olduğunu ve hiçbirinin hastaneye kaldırılması gerekmediğini açıkladı.

ÇIĞIR AÇAN VAKALARDA EN SIK GÖRÜLEN YOĞUN SEMPTOMLAR NELERDİR?

Bununla birlikte, çığır açan vakalarda, en yaygın görülen semptomların solunum tıkanıklığı, kas ağrıları(miyalji), koku veya tat kaybı olduğu belirtildi.

Çoğunda ateş gelişmez iken, bazılarında uzun süreli koku kaybı, inatçı öksürük, halsizlik ve yorgunluk gibi uzun süreli Covid-19 semptomları olduğunu bildirdi.

Ayrıca, çığır açan vakaları olan sağlık çalışanlarının yaş ortalamasının 42 olduğu aktarıldı.

ANTİKOR SEVİYELERİNİN DÜŞÜK OLDUĞU BULUNDU

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, çığır açan 39 vakadan 22'sinin Covid-19 teşhisinden önce antikor testi yaptırdığını söyledi.

Bulgular, aşı olmasına rağmen Covid-19'a yakalananların kan dolaşımında dolaşan antikor düzeylerinin sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterdi.

Yüksek düzeyde antikora sahip olanlar ise daha fazla koruma ve daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkilendirildi.

Ancak araştırmacılar, aşı sonrası bağışıklığının azalmasının çığı açan enfeksiyonlarda bir faktör olup olmadığından emin olmadıklarına dikkat çekti. Ayrıca, çalışmanın daha bulaşıcı delta varyantının vakalarda bir artışa yol açmadan önce yapıldığını da vurguladılar.

OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Dr. Francis Collins, "Genel olarak, bu bulgular bu aşıların son derece etkili olduğuna dair daha fazla güvence sağlıyor. Çığır açan enfeksiyonlar, meydana gelebilseler de, oldukça nadir görülür" dedi.