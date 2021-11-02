BioNTech aşısı olanlara neden korona bulaşıyor? Bilim insanları yanıtladı

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
TOGG prototipi test için yola çıktı
TOGG prototipi test için yola çıktı
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Sistem değişince başarı düşüyor
Sistem değişince başarı düşüyor
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

BioNTech aşısı olanlara neden korona bulaşıyor? Bilim insanları yanıtladı

Dünyada 5 milyonu aşkın kişinin ölmesine neden olan Covid-19 pandemisine karşın hiç şüphesiz ki en etkili koruma yöntemi aşılar. Ancak, tam olarak aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalanan oldukça az sayıda insanlarla ilgili çıkan haberler bazen şüphe uyandırıyor. İsrailli bilim insanları bu konuya nokta koyan bir çalışma yayımladı. Araştırmacılar, tam olarak aşılı olmasına rağmen Covid-19'a yakalanan insanların antikor tepkisinin düşük olduğunu söyledi. Ancak hiçbirinin hastaneye yatacak kadar şiddetli bir şekilde hastalanmadığını vurgulayarak, aşıların koruyucu etkisine dikkat çektiler.

Kaynak : NTV
Eklenme : 02 Kasım 2021 22:38
Yazdır
BioNTech aşısı olanlara neden korona bulaşıyor? Bilim insanları yanıtladı

ÇIĞIR AÇAN VAKA NEDİR?

İsrail'de yapılan yeni bir araştırma, çığır açan Covid-19 vakalarının daha düşük antikor seviyelerine sahip kişilerde meydana geldiğini gösterdi. Çığır açan vaka, aşıları eksiksiz olmasına rağmen corona virüse yakalanan kişi olarak tanımlanıyor.

The New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları Sheba Tıp Merkezi'ndeki bin 497 tam aşılı sağlık çalışanına ait verileri inceledi. Hepsi Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısıyla aşılandı.

Sağlık çalışanları Covid-19 veya olası virüs semptomları olan biriyle bilinen bir maruziyet nedeniyle 19 Aralık 2020'den 28 Nisan 2021'e kadar çığır açan enfeksiyonlar için test edildi.

HİÇBİRİ HASTANEYE KALDIRILMADI
Sonuçlarda 39 sağlık çalışanın aşılı olmasına rağmen corona virüse yakandığı görüldü. Bilim insanları, birçoğunun semptomları hafif olduğunu ve hiçbirinin hastaneye kaldırılması gerekmediğini açıkladı.

ÇIĞIR AÇAN VAKALARDA EN SIK GÖRÜLEN YOĞUN SEMPTOMLAR NELERDİR?
Bununla birlikte, çığır açan vakalarda, en yaygın görülen semptomların solunum tıkanıklığı, kas ağrıları(miyalji), koku veya tat kaybı olduğu belirtildi.

Çoğunda ateş gelişmez iken, bazılarında uzun süreli koku kaybı, inatçı öksürük, halsizlik ve yorgunluk gibi uzun süreli Covid-19 semptomları olduğunu bildirdi.

Ayrıca, çığır açan vakaları olan sağlık çalışanlarının yaş ortalamasının 42 olduğu aktarıldı.

ANTİKOR SEVİYELERİNİN DÜŞÜK OLDUĞU BULUNDU
Diğer taraftan çalışmanın yazarları, çığır açan 39 vakadan 22'sinin Covid-19 teşhisinden önce antikor testi yaptırdığını söyledi.

Bulgular, aşı olmasına rağmen Covid-19'a yakalananların kan dolaşımında dolaşan antikor düzeylerinin sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterdi.

Yüksek düzeyde antikora sahip olanlar ise daha fazla koruma ve daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkilendirildi.

Ancak araştırmacılar, aşı sonrası bağışıklığının azalmasının çığı açan enfeksiyonlarda bir faktör olup olmadığından emin olmadıklarına dikkat çekti. Ayrıca, çalışmanın daha bulaşıcı delta varyantının vakalarda bir artışa yol açmadan önce yapıldığını da vurguladılar.

OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜYOR
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Dr. Francis Collins, "Genel olarak, bu bulgular bu aşıların son derece etkili olduğuna dair daha fazla güvence sağlıyor. Çığır açan enfeksiyonlar, meydana gelebilseler de, oldukça nadir görülür" dedi.

#BioNTech aşısı olanlar# neden korona bulaşıyor
Kuraklıktan etkilenen çiftçi, gübre zammından etkilenmeyecek
Kuraklıktan etkilenen çiftçi, gübre zammından etkilenmeyecek
İnme geçiriyor olabilirsiniz: İşte 3 inme belirtisi
İnme geçiriyor olabilirsiniz: İşte 3 inme belirtisi
Eşi rahatsızlanan kadın tavuk çiftliğinin başına geçti
Eşi rahatsızlanan kadın tavuk çiftliğinin başına geçti
Diyanet personeli, Covid-19'a yenik düştü
Diyanet personeli, Covid-19'a yenik düştü
AFAD, 2021 yılında 20 bin 501 deprem çözümledi
AFAD, 2021 yılında 20 bin 501 deprem çözümledi
Terör gazisi asker tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Terör gazisi asker tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Bu Habere Tepkiniz

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. "KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.