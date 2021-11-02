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Bakan Koca: Uzmanlık sınavı ve asistanlık sürecinde reform yapacağız

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Asistanlarla ilgili gelişme var mı?" sorusuna yanıt verdi. Koca, "Uzmanlık sınavı ve asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içerisinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sınav, eğitim ve çalışma şartları dahil olmak üzere" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2021 22:45
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Bakan Koca: Uzmanlık sınavı ve asistanlık sürecinde reform yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerli aşı Turkovac'da Acil Kullanım Onayı (AKO) öncesindeki 3 bin gönüllü hedefindeki son durumun sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Turkovac ile ilgili Faz-3 çalışması, ayrıca iki doz Sinovac sonrası üçüncü doz dediğimiz rapel (hatırlatma dozu) çalışması yapılıyor. Bunun için '3 bin gönüllüye ihtiyacımız var' demiştim. Şuan bin kişiyi bugün itibariyle geçmiş oldu. Vatandaşlarımız özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli"

Okullarda gerçekleştirilen rastgele PCR taramasının sonuçlarının çıktığını belirten Bakan Koca, "Rastgele çalışmanın sonuçları çıktı. Biz bunu belli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz. Yapılan taramada, toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1'den 5.9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum.

Özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu'nun da böyle bir gündemi söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Üçüncü doz, yarın Bilim Kurulu'nda konuşulacak maddelerden olacak"

Biontech aşılarında üçüncü doz yani hatırlatma dozunun ne zaman yapılacağının sorulması üzerine Koca,

"Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı?

Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak. Bununla ilgili ne zaman ve kimlerden başlayarak uygulanması gerektiği ile ilgili yarın tartışılır. Bununla ilgili alınacak bir karar olduğunda da Bilim Kurulu sonrasında açıklamayı yapmış oluruz" diye konuştu.

12 yaş altındaki çocuklara Covid-19 aşılarının açılıp açılmayacağının sorulması üzerine Bakan Koca, "Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımıza aşı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası olan çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı için şuan Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için bir şey söylemem şuan doğru olmaz. Ama şuan için gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"SMA hastalığını önlemek için tüm Türkiye'de tarama yapacağız"

Bakan Koca, "SMA hastalığının önlenmesi için evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz. Bütün Türkiye'de bu taramayı çok yakın zamanda başlıyor olacağız. Bununla ilgili de kit ihalesi başladı. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda bitmiş olur devamında bütün Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak. Buna göre nadir hastalıklar, ama özellikle SMA ile ilgili hem tanı hem tarama hem de tedavide olabilecek yaklaşımları genel anlamda planlamak üzere SMA Bilim Kurulu'nun öngörüsü ve önerisi doğrultusunda bir genel yaklaşım da sergilenecek" dedi.

"Uzmanlık sınavı ve asistanlık sürecinde reform niteliğinde yaklaşımlar içinde olacağız"

Sağlıkçı atamalarının ne zaman olacağı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Bakan Koca, "Sayı netleşmedi, ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili bir açıklama da yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak" ifadelerini kullandı.

Asistanlarla ilgili yeni gelişmeler olup olmayacağının sorulması üzerine cevap veren Koca, "Asistanlarımızın görev yükünün farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak olan sınav dahil olmak üzere, asistanlık yani uzmanlık sınavı ve asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içerisinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sınav, eğitim ve çalışma şartları dahil olmak üzere" diye konuştu.

#Uzmanlık sınavı
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