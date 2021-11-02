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Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Reza Zarrab'ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıktı.

Eklenme : 02 Kasım 2021 22:56
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Kefalete ilişkin söz konusu belgeleri, New York Güney Bölgesi Hakimi Richard Berman elektronik sistemde yayınladı. 22 Ocak 2018, 17 Temmuz 2018 ve 5 Mayıs 2020'de gizlilik kaydıyla yayınlanan belgelere göre başvurusu kabul edilen Zarrab şartlı olarak kefaletle serbest bırakılmış.

Hakim Berman son yazılı emrinde şimdiye kadar Zarrab'ın kefaletiyle ilgili belgelerdeki gizlilik kararını kaldırdığını da açıkladı. Mahkeme dosyasındaki kayıtlara göre, Zarrab, kefaletle serbest bırakılması için 100 bin dolar karşılığında sağladığı 5 milyon dolarlık teminat mektubunu mahkemeye sunmuş.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, mahkeme kefaletle serbest bırakılması için bazı sınırlamalar getirmiş. Buna göre, soruşturma görevlileri ve FBI, dilediği zaman önceden haber vermeksizin ya da izin almadan Zarrab'ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabilecek.

Zarrab sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapacak. Savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabilecek. Zarrab, sadece Florida ve New York'un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebilecek. Eğer farklı yerlere seyahat etmesi gerekirse savcılıktan izin alacak.

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

22 Mart 2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

ABD'nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab'ın kimliğini değiştirip Aaron Goldsmith ismini aldığı belirtilmişti.

PS Dressage isimli binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine internet haber sitesi 19 Haziran 2021 tarihinde kurulan Next Level Performance'ı tanıtan bir haberde Goldsmith olarak kendini tanıtan Zarrab, "Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var" demişti.

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