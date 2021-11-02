Yerli otomobil TOGG, Volvo ve Jaguar'ı solladı
Dünya Gazetesinde yer alan habere göre, TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla köklü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı. TOGG hangi elektriklilerden hızlı hangilerinden yavaş? Dünyanın en hızlı elektrikli otomobilleri
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, pistlerde ilk defa kendini gösterdi.
TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla Ford, Volvo ve Jaguar gibi köklü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı.
Yerli otomobil TOGG, bu performansıyla Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Porsche ve Kia'dan ise daha yavaş kaldı.
İşte dünyanın en hızlı elektrikli otomobilleri...
Tesla Roadster
0-100: 2.1 saniye
En yüksek hız: 410 km/s
Menzil: 970 km
Porsche Taycan Turbo S
0-100: 2.8 saniye
En yüksek hız: 260 km/s
Menzil: 390 km
Tesla Cybertruck
0-100: 3 saniye
En yüksek hız: 210 km/s
Menzil: 750 km
Porsche Taycan Turbo
0-100: 3,2 saniye
En yüksek hız: 260 km/s
Menzil: 400 km
Lucid Air Grand Touring
0-100: 3,2 saniye
En yüksek hız: 270 km/s
Menzil: 630 km
Tesla Model 3 Performance
0-100: 3,3 saniye
En yüksek hız: 361 km/s
Menzil: 470 km
Mercedes EQS AMG 53
0-100: 3,4 saniye
En yüksek hız: 250 km/s
Menzil: 565 km
Kia EV6 GT
0-100: 3,5 saniye
En yüksek hız: 260 km/s
Menzil: 395 km
BMW i4 M50
0-100: 3,9 saniye
En yüksek hız: 225 km/s
Menzil: 450 km
Audi e-tron GT quattro
0-100: 4,1 saniye
En yüksek hız: 245 km/s
Menzil: 420 km
Ford Mustang Mach-E GT
0-100: 4,4 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 410 km
BMW iX xDrive50
0-100: 4,6 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 505 km
Volvo C40 Recharge
0-100: 4,7 saniye
En yüksek hız: 180 km/s
Menzil: 340 km
Jaguar I-Pace EV400
0-100: 4,9 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 380 km
Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric
0-100: 4,9 saniye
En yüksek hız: 180 km/s
Menzil: 340 km
MG Marvel R Performance
0-100: 4,9 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 330 km
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh Performance
0-100: 5,1 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 385 km
Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD
0-100: 5,2 saniye
En yüksek hız: 195 km/s
Menzil: 375 km
Kia EV6 Long Range AWD
0-100: 5,4 saniye
En yüksek hız: 185 km/s
Menzil: 410 km
Byton M-Byte 95 kWh 4WD
0-100: 5,5 saniye
En yüksek hız: 190 km/s
Menzil: 390 km