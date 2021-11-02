Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku

Kahta Yenimahalle'de üç yetim çocuğa bakan 36 yaşındaki Fatma Demirezen, 5 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşinin otopsi raporunu alamadığını belirterek eşi Sinan Demirezen'in ölmeden önce çekmiş olduğu kredileri kapatamadığını bu yüzden de evine haciz geldiğini söyledi. Çocuklarından birinin sarılık, değerinin astım ve kendisinin de hem astım, hem şeker, hem de tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Demirezen, "3 tane yetim çocuk annesiyim. 2006'da evlendim. 2016'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde sezaryen ile bir bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim rahatsızlandı. O süreçte maddi sıkıntılar yaşadık. Eşim de kredi çekmek zorunda kaldı. 3 ay sonra bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettikten sonra eşim hastalandı. Eşimin sadece bir baş ağrısı vardı. Adıyaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Malatya İnönü Üniversitesi'ne götürmemizi tavsiye ettiler. Hastanedeki yetkililer eşimin kullandığı antibiyotikler yüzünden böbreklerinin devre dışı kaldığını söyledi. İnönü Üniversitesinde eşimin yatış işlemini yaptık. Eşim 27 gün boyunca İnönü Üniversitesinde tedavi gördü. Eşim orada vefat etti. Eşimin neden vefat ettiğini bilmediğim için otopsi raporunu istedik. 5 yıl bitti 6. yıla girdik hala otopsi raporunu alamadım. Bütün gidebileceğim kurumlara gittim. Ama bir türlü otopsi raporunu alamadım. Ben 3 yetim annesiyim. Ben ancak yetimlerime bakabiliyorum evime gelen bu banka borçlarından, haciz memurlarından ve telefonları artık kaldıramıyorum. 5 yıldan fazladır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşimin otopsi raporunu alamıyorum. Alamadığım için de eşimin ölmeden önce çekmiş olduğu kredilerini kapatamıyorum. Evime gelen haczi kaldıramıyorum. Lütfen Allah rızası için bana yardım edin" diye konuştu.