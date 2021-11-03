Faiz indiriminde sıra özel bankalarda

Merkez Bankası yaptığı son toplantıda politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti. Bunun üzerine kamu bankaları da yaptıkları ortak açıklama ile faizleri indirdi. Ancak, üretimin, yatırımın artması ve çarkların dönmesi için sadece Merkez Bankası ve kamu bankaların indirimi yeterli değil. Özel bankalarda işletme kredileri aylık yüzde 1,6'dan başlıyor, yüzde 2,7'ye kadar çıkıyor. Yıllık faiz oranına baktığımızda ise bu rakam yüzde 24'ü buluyor.

ORANLAR HALA ÇOK YÜKSEK

Örneğin 24 ay vadeli 100 bin liralık bir işletme kredisi istediğinizde aylık faiz oranı bankadan bankaya değişse de kredi oranlarının yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu rakamlar üretim ve yatırım yapmak isteyen iş dünyasının, esnafın ve çiftçinin belini büküyor. İş dünyası temsilcileri, yatırım ve üretim için kamu bankalarının ardından özel bankalardan da faizi indirimi bekliyor. İş dünyası, "Özel bankalar da elini taşın altına koymalı" diyerek faiz indirmeleri için çağrı yaptı.

UCUZ MALİYETE İHTİYAÇ VAR

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, piyasaların rahatlaması için özel bankaların hızlı bir şekilde reaksiyon göstermesi ve uyum sağlamasını talep ettiklerini söyledi. İş dünyası olarak özel bankaların da elini taşın altına koymasını istediklerini vurgulayan Doğan, "Bankaların kar marjları oldukça yüksek. Güzel kar ediyorlar. Hiç değilse bu zor zamanda yanımızda olsunlar. Birlik beraberlik diyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu sıkıntılı süreçte onların da destek olacağını temenni ediyoruz. Kredilerde, fonlamalarda ve taksitlerde şu stresli günleri geçirmemiz lazım. İş dünyası içerisinde maliyetlerde faizler her zaman yüksekti. İnşallah faiz indirimi olacak diye düşünüyorum" dedi.

Salgına rağmen elini değil gövdelerini ortaya koydu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın ardından kamu bankalarının ticari ve konut kredilerinde faiz indirimine gitmesine iş dünyası olarak sevindiklerini söyledi. Kamu bankalarının salgın sürecinde uygun faizli kredilerle reel sektörü desteklediğini belirten Baran, "Salgının etkilerinin hala devam ettiği bu dönemde de kamu bankalarının reel sektöre desteğini sürdürmesi çok önemli. Verilen bu destekler yeni yatırımları teşvik ederek kredi kullanan işletmelerin maliyetlerini düşürecek. Kamu bankaları deyim yerindeyse bu süreçte taşın altına ellerini değil adeta gövdelerini koydu" dedi.

Yanımızda olduklarını göstersinler

Reel sektör olarak aynı desteği özel bankalardan da beklediklerini söyleyen Gürsel Baran, şunları kaydetti: "Özel bankalar bu dönemde reel sektörün yanında olduklarını göstermeli. Salgınla tüm dünyada tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanırken Türkiye, dinamik yapısıyla sürece uyum sağlamayı başardı. Bu dönemde daha fazla üretime, yatırıma ihtiyaç var. Bankacılık sektörünün, uygun koşullarda sağlayacağı finansman bu açıdan da önemli. Ekonomi esnafıyla, tüccarıyla, bankalarıyla ve finans kuruluşlarıyla bir bütün. Tüm özel bankaları da faiz indirimi yapmaya ve reel sektöre destek olmaya davet ediyorum."

Mesude Demirhan