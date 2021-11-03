Terör örgütünde Kandil-Kamışlı çatışması

İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
TOGG prototipi test için yola çıktı
TOGG prototipi test için yola çıktı
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Ana sayfaHaberler Terör

Terör örgütünde Kandil-Kamışlı çatışması

YPG'nin sözde lideri Şahin Cilo'nun yerine bir başka teröristin getirilmesi, terör örgütünün içinde çatışmaya dönüştü.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Kasım 2021 07:05
Yazdır
Terör örgütünde Kandil-Kamışlı çatışması

PKK elebaşıları, örgütün Suriye uzantısı YPG'nin sözde komutanlığını yürüten Şahin Cilo'yu devre dışı bıraktı. Türkiye gazetesine bilgi veren Salih Müslüm'e yakın bir kaynak, Şahin Cilo'nun gözetim altında tutulduğunu ve sözde Halk Savunma Birlikleri ile örgütsel bağının kesildiği bilgisini paylaştı. PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın "PKK kuruluş felsefesine ihanet etti, ABD köpeği oldu" sözleriyle aforoz ettiği Şahin'in yerine Serhat kod adlı teröristin getirilmesi gerginliği zirve noktasına taşıdı.

Suriye Milli Ordusu Komutanlarından General Ziyad Hacı Ubeyd, örgüt içerisinde yaşanan kavganın tasfiye ve infazları da beraberinde getirdiğini söyledi. Hacı Ubeyd, son dönem Haseke, Rakka, Menbiç ve Deyr ez-Zor'da örgüt üst düzey isimlerine yapılan bombalı saldırı ve suikastlara dikkat çekti. Öte yandan operasyon takviminin işlediğini ve sahada hazırlığın en üst düzeyde sürdüğünü belirtirken Suriye Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud "İşgalci teröristleri Suriye'den sürüp çıkaracağız. Hepsini Kandil'e kadar kovalama kararlılığındayız" diye konuştu.

KANDİL'İN KOMİSYONU KESİLDİ

Suriye petrollerinin yüzde 85'lik kısmını 2015 yılından bu yana elinde bulunduran PKK terör örgütü son 8 aylık dilimde Kandil'in payına ciddi miktarda kısıtlama getirdi. Kandil'e bu durum "ABD'nin tasarrufu" denildi. Terör merkezi Kandil, yaşanan gelişme üzerine İran ile işbirliğine giderek başta Koniko ve Hak el Omar petrol kuyuları olmak üzere birçok noktada sabotaj girişiminde bulundu. Biden yönetiminin, bölgede faaliyet yürüten Delta Crescent Energy isimli Amerikan petrol şirketinin çalışma süresini uzatmaması da Kandil-İran ittifakının kazanımı olarak yorumlandı. PKK terör örgütü bu sonuç üzerine yeniden Şam seçeneğine yöneldi.

Sözde Halk Savunma Birlikleri ile örgütsel bağı kesilen Şahin Cilo'nun (sağda) yerine Serhat kod adlı terörist getirildi.

KAMIŞLI, MUHATAP DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın El Nahar gazetesine konuşan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, İran ve Şam ile olan ilişkilerinin hayati önem arz ettiğine vurgu yaptı. PYD-YPG'nin varlığını Öcalan'a borçlu olduğunu söyleyen Bayık, Suriye denkleminde esas adresin Kandil olduğunu hatırlattı.

Konu ile ilgili görüştüğümüz Salih Müslüm'e yakın kaynak "ABD'nin Şahin Cilo'ya KDP-KYB gerginliğinde ara bulucu rolü vermesi Kandil'de büyük rahatsızlık oluşturdu. Ayrıca Kamışlı, Deyr ez-Zor ve Haseke'de Şii militanlara karşı PKK istihbaratının yürüttüğü faaliyetler, ABD ile yapılan tatbikatlar ve Şii milis üslerine ilişkin Amerikan tarafına verilen destekten de rahatsız. PYD'nin bazı konularda kendilerinin onayı olmadan kararlar aldığını düşünüyorlar. Bu nedenle son dönem İlham Ahmed'i Elder Halil ile Şahin Cilo'yu da Mahmut Berhudan ile dengelemeye çalışıyorlardı. Kandil'in tavrı bu noktada çok net. PYD'ye verilecek statü ile kendilerinin saf dışı edilmesine izin vermeyecekler" dedi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARINDAN DEVRİYE UÇUŞU

Terör örgütünün işgali altındaki yerlere bir süredir yapılması planlanan operasyon hazırlıkları devam ederken, bir gelişme de El-Bab'da yaşandı. Gün içerisinde Rus savaş uçaklarının bir dizi devriye uçuşu yaptığı El-Bab semalarında kısa süre sonra Rus helikopterleri görüldü. Cebeli Şeyh'te bulunan TSK askeri üssüne inen Rus helikopterlerin Hımeymim'den askeri heyet taşıdığı ve Türkiye ile operasyona ilişkin görüşme yaptığı rapor edildi. SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyon hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada kapsamlı bir harekat vurgusu yaparken Ziyad Hacı Ubeyd, aylardır savaş tatbikatı yaptıklarını ve bugünlere hazırlandıklarını hatırlattı.

5 TÜRK GENERAL SINIRDA

Tel Temir, Menbiç, Ayn el-Arab ve Tel Rifat bölgelerinde asker, füze, tank ve mühimmat sevkiyatı sürerken 5 Türk generali Suriye sınırına geldi. Muhalif grup komutanları ile harekat planı yeniden masaya yatırıldı.

Yılmaz BİLGEN

#terör örgütü# kandil# kamışlı
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi
Başkent'te FETÖ'nün eğitim yapılanması operasyonu: 16 gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün eğitim yapılanması operasyonu: 16 gözaltı
HDP Antalya Milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltında
HDP Antalya Milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltında
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Bu Habere Tepkiniz

2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı

2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı

2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında 95 soruyu doğru cevaplayan adayın 11 doğru yanıtının optik okuyucu tarafından hatalı okunduğu ortaya çıktı.
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!

22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 yıldır aynı görevi yürüten İl Mahalli İdareler Müdürünün görevden alınmasına dair dava konusu işlemde ilgilinin görevinden alınmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunmadığından dolayı işlemi iptal etmiştir.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Özer: MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz

Özer: MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atanan öğretmenleri göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?

Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?

Araştırmacılar, tam olarak aşılı olmasına rağmen Covid-19'a yakalanan insanların antikor tepkisinin düşük olduğunu söyledi. Ancak hiçbirinin hastaneye yatacak kadar şiddetli bir şekilde hastalanmadığını vurgulayarak, aşıların koruyucu etkisine dikkat çektiler.