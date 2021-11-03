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Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor

İllegal grupların rant kapısı haline gelen site yönetimlerine 'eğitimli yöneticiler' geliyor. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sandalcı, Düzce'de başladıkları uygulamayı tüm Türkiye'ye yayacaklarını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Kasım 2021 07:20
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Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor

Dev sitelerin yönetimlerini işgal eden 'mafyatik' grupların önüne geçilmesi amacıyla yeni bir uygulamaya başlandı. Milyonlarca lira aidat toplayarak büyük sermayeleri yöneten, üstüne üstlük kat malikanelerini tehdit ve darp eden grupların sitelerden uzaklaştırılması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin 'Posta Kutuna Kurşun' haberi ile gündeme gelen konu, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Haber sonrası yüzlerce kişi aynı durumdan muzdarip olduklarını bildirdi. Yaşanan olaylar sonrası Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) harekete geçerek site yönetimlerinden 'sertifikalı yönetici' projesini başlattı. Düzce Belediyesi ile ortak başlanılan proje ile profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı, Düzce'de başlatılan projenin bütün Türkiye'ye yayılacağını söyledi.

Milyonlarca liralık aidatların toplandığı dev siteler, illegal grupların rant kapısı oldu. Kendilerini profesyonel site yönetim şirketi olarak tanıtan 'mafyavari' gruplar, kat maliklerini adeta çileden çıkarıyor. Aidat dışında akla gelmeyecek nedenlerle ceza keserek para toplayan bazı site yönetimlerinde tehdit ve darba kadar giden durumlar yaşanıyor.

MUHTAR GİBİ OLACAKLAR

Şehirleşmenin artması ile yönetim planlamalarının doğru yapılamadığını söyleyen Sandalcı "Öncelikle konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sektörümüzün standartları oluşmadığı için site yönetimleri rant haline geldi. Bugün bir mahalle muhtarından bile eğitim sertifikası şartı isteniyor. Keza 2 bin, 3 bin konutluk siteler mahallelerden bile büyük durumda. Birçok illegal grubun elinde olan site yönetimleri vatandaşların sosyal yaşamlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Bunun önüne geçmek adına bir adım attık ve federasyon kurduk. Şimdi de eğitimlere başlıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Düzce'de başlayan projenin bütün Türkiye'ye yayılacağını söyleyen Sandalcı "Amacımız siteleri 'mafyatik' gruplarından kurtulmak. Profesyonel eğitim anlayışını uygulayacağız. Bir haftalık bir eğitim verilecek. Bu eğitimden başarı ile geçen kişilere sertifika vereceğiz. Binlerce kişinin yaşadığı küçük kasaba diye nitelendirilen yapılaşmaların daha insancıl ve adil yönetilmesini istiyoruz" diye konuştu. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Suat Sandalcı "Bunu resmi ve mecburi hale getirmek adına bir adım atıyoruz. Amacımız eğitimli yönetici yetiştirmek. Bakanlıklara projemizi sunacağız" açıklamasında bulundu.

Kaan Zenginli

#site yönetimi# sertifika
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