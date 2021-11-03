Tanımadığı bağışçı hayata döndürdü

Türkiye'de kök hücre bağışı denilince akla gelen ilk adres, Türkiye Kök Hücre Merkezi; kısa adıyla TÜRKÖK oluyor. 3 bine yakın hastaya uyumlu akraba dışı kemik iliği kök hücre sağlayan TÜRKÖK, nakil bekleyenlerin en büyük umudu. TÜRKÖK son olarak Ankara'da yaşayan lösemi hastası 17 yaşındaki Deniz Ünal'a umut oldu. 9 ay önce lösemi tanısı alan Deniz Ünal, kemoterapi görmeye başladı. Deniz'in hastalığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli olması gerekti. Kardeşi olmayan ve akrabalarından uygun bağışçı bulunamayan Deniz, TÜRKÖK'e yapılan bağışlardan birinin uyum göstermesi sayesinde Ankara Şehir Hastanesi'nde nakil olarak hastalığını yendi.

Deniz, halsizlik, bacağında ağrı ve kızarıklık gibi şikayetler nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve kendisine lösemi tanısı konulduğunu belirtti. Lise son sınıfa giden ve tedavi sürecinde okuluna ara vermek zorunda kalan Deniz Ünal, 3 ay önce kök hücre nakli yapılmasının ardından iyileşme sürecinin devam ettiğini belirterek "Tamamen iyileştikten sonra okuluma gitmek, arkadaşlarımla buluşup gezmek istiyorum" dedi. Kök hücre bağışlarının hastalar için önemine işaret eden Deniz, "Nakil bekleyen lösemi hastalarının hayatı, uygun kök hücrenin bulunmasına bağlı. İmkanı olan herkesin bağışçı olması gerekiyor. Çünkü birçok kişinin hayatı bağış yapan insanlara bağlı. Benimki de öyleydi, şanslıydım" ifadelerini kullandı. Deniz'in babası Mesut Ünal da oğlunun ilik nakli sayesinde hayata tutunduğunu belirterek herhangi bir ücret talep edilmeden oğluna ilik nakli yapıldığını, tüm vatandaşların bu konuya hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

'YAŞAM ŞANSI YÜZDE 15 ARTIYOR'

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, ilik naklinin hastaların yaşam şansını yüzde 15 civarında artırdığını belirtti.

İLKER TURAK