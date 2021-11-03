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'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atanan öğretmenleri göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Ayrıca Bakan Özer, 'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz' dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 08:13
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atanan öğretmenleri göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin Tbmm Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekillerinin boş geçen derslerle ilgili atıf yaptığını aktaran Özer, "Boş geçen bir dersimiz yok. Eğitim sistemimizdeki 850 bin dersliğimizin tamamında normal kadrolu, sözleşmeli veya ücretli öğretmen vardır. Dolayısıyla boş geçen hiçbir dersimiz, sınıfımız yoktur." dedi.

Özer, 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını söyledi.

Bazı milletvekillerinin KPSS'de birinci olduğu halde atanamayan öğretmenlerle ilgili konuştuğunu da dile getiren Özer, "İlk defa 15 bin öğretmenin atamasında KPSS'deki tüm alanlarda öğretmen istihdamına gittik. Genelde 80 civarında öğretmen alınırken ilk defa 110 tane alanda öğretmen alımına gittik. Dolayısıyla 15 bin öğretmen alımından sonra 'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız çünkü en az 3 tanesini her alanda mutlaka almış olacağız." ifadesini kullandı.

57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu kaydeden Özer, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı. Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik. İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.

Özer, Bakanlıktaki kadın sayısını bakan yardımcılığından genel müdür sayısına, daire başkanlarına, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine kadar mümkün olduğunca yaygınlaştırmak için çabaladıklarını belirtti.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bir sene içinde okullara 1 milyar liralık kaynak transferi yapıldığını aktaran Özer, proje ile eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yeni atanacak öğretmenlerle ilgili yeni uygulama

Bakan Özer, yeni ataması yapılacak öğretmenlerle ilgili yeni bir çalışmaya ilişkin bilgiler de verdi. Özer, "Yeni aldığımız öğretmenleri direkt okullara öğretmen olarak başlatmaktan ziyade 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışmamız var." dedi.

Bu çalışmanın eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde yapılan uygulamayla bağlantılı olduğunu dile getiren Özer, yakında bu konuyu kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Ek ödenek gönderilmeyen okullarla ilgili bir ifade üzerine Özer, gerekli ödeneği tüm illere gönderdiklerini belirterek, "Eğer bir yerden okulda, maske, dezenfektan veya temizlik malzemesi ile ilgili para toplandığı ile ilgili bir şey varsa lütfen bize haber verin. Çünkü her okulun ihtiyacı ile ilgili kaynağı okullara ulaştırdık." diye konuştu.

Sayıştay denetim raporları

Sayıştay bulguları ile ilgili değerlendirmeler üzerine Özer, "Tüm iddialarla ilgili olarak, Teftiş Kurulunu ve iç denetim birimini bulgulardan sonra devreye soktuk. Hatta bu süreç sanki ben devr-i sabık yaratıyormuşum gibi kamuoyunda algılamalar oldu." ifadesini kullandı.

Sayıştay bulguları varsa bununla ilgili Bakanlığın işlem tesis ettiğini, incelemenin ardından gereğini yaptığını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu çerçevede Sayıştay 2020 Denetim Raporu kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen hızlandırılmış eğitim programı kırtasiye setleri ve halk eğitim merkezleri temizlik malzemeleri ihaleleriyle ilgili olarak yetkililer hakkında Bakanlık maarif müfettişlerince yürütülen inceleme, soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilen personel hakkında disiplin, mali ve idari yönden teklifler getirilmiş, konunun adli yönden değerlendirilmesi amacıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Öte yandan 18 Temmuz 2020 tarihli ve 31189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesi yeniden düzenlendi ve bu düzenlemeden sonra ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalar düzenleme kapsamında yapıldı."

Gaziantep'te belirli bölgelerde eğitim yatırımlarıyla ilgili ciddi sıkıntıların bulunduğunu söyleyen Özer, "1 milyarın üzerinde bir destek veriyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilde eğitim yatırımıyla ilgili hiçbir problem kalmayacak." dedi.

"MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz"

Mahmut Özer, Bakanlığın vakıf ve derneklerle yaptığı iş birlikleri konusundaki eleştirilere şöyle cevap verdi:

"MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, MEB'i biz yönetiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ile belli odak noktalarında iş birliği yapabilir, devleti ile milleti ile problemi olmayan her türlü STK ile iş birliğine açığız. Biz ancak yeni yaklaşımımızda odak noktasını belirleyerek iş birliğine gideceğiz. Bakan yardımcım, o konuyla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Genel çerçeve içerisinde bir iş birliği değil, 4 tane önceliğimiz içinde eğitimde fırsat eşitliğini artırma, okul öncesi eğitime erişim, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğretmen eğitimi, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması ile ilgili noktalarda iş birliği yapacağız. Onun haricinde mümkün olduğu kadar iş birliğini kısıtlayacağız."

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 127 üniversitenin 2022 bütçeleri kabul edildi.

#meb# dernekler ve vakıflar
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