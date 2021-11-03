Çin vatandaşlarına temel ihtiyaç maddelerini depolaması çağrısı yaptı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan çağrıda hiçbir sebep veya detay verilmedi. Ancak ülkede bir süredir aşırı yağışlar ekinlere zarar verdiği için sebze tedarik zincirlerinde sorun yaşanıyor. Çin'de halk, Covid-19 vakalarındaki artıştan da endişeli; her an yeni kısıtlamaların gelmesinden korkuyorlar.

Bakanlık, yerel yönetimlere de tedarik zincirlerini aksatmaması ve fiyatları sabit tutması yönünde uyardı.

Devlet medyası, çağrının ardından stokçuluk ve panik halinde alışverişler başlayınca kaygıları azaltmaya çalıştı.

Çin sosyal medya sitesi Weibo'da bir kullanıcı, "Haberler yayılır yayılmaz, etrafımdaki tüm yaşlı insanlar delirdi ve süpermarkete akın etti" paylaşımı yaptı.

Kaynak: BBC