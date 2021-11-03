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Twitch'ten Türkiye açıklaması: Harekete geçildi

Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak 150 kişiye karşı eylül ayında harekete geçildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2021 08:35
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Twitch'ten Türkiye açıklaması: Harekete geçildi

Dünyanın en büyük e-spor ve oyun haber sitelerinden biri olan Dexerto'ya bir açıklama yapan Twitch, eylül ayında 150 kullanıcının para kazanma araçlarını su istimal etmesi nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Şirket sözcüsü, son zamanlarda Twitch topluluğunda Türkiye'deki kullanıcıların nasıl para kazandığına dair kaygıların ortaya çıktığını, ancak yasak aktivitelerde bulunan kişilere karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

'Harekete geçtik'

Sözcü, "Twitch'te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz, sadece Eylül ayında Türkiye'deki 150 kullanıcıya yönelik olarak para kazanma araçlarını istismar ettikleri için harekete geçtik" dedi.

Açıklamada aynı zamanda dolandırıcılık mağduru olan herkesin şirkete ulaşması gerektiği kaydedilirken yerel kanunları ya da Twitch kurallarını ihlal eden bütün kullanıcıların tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması için sürekli çalışıldığı vurgulandı.

Twitch'te kara para aklama iddiası: 'Jahrein' Emniyet'e çağrıldı

Ne olmuştu?

Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu.

Haberglobal'in aktardığı habere göre, bu ağın ortaya çıkarılması ve bu kullanıcıların platformdan temizlenmesi amacıyla Temiz Twitch etiketiyle sosyal medyada kampanya düzenleniyor.

Çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere Twitch üzerinden 9.8 milyar dolar gibi bir miktarın aklandığı öne sürülüyor.

İddialar hacklenmesiyle ortaya çıktı

Türkiye'de kimi Twitch yayıncılarının kara para akladığı iddiaları Amazon'un sahip olduğu Twitch platformunun hacklenmesi sonucu ortaya çıktı.

Bir ay önce hackerlar, platforma ait büyük bir veri setini internet ile paylaştı.

Bunun sonucunda Twitch'teki yayıncıların ne kadar para kazandığı meydana çıktı.

Bu veri setinin paylaşılması sonucu Türkiye'de az takipçisi olan çok sayıda kullanıcının büyük miktarlarda para kazandığı görülmüş, bu da kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Hack sonucu paylaşılan verilere göre sadece 50 takipçisi olan hesaplara, kimi kullanıcılar tarafından yüksek miktarlarda bağış yapıldı.

KAPAT [X]

Twitch'te Bit adı verilen sanal emtialar ile takip ettiğiniz kullanıcıya farklı para miktarlarını temsil eden emojileri göndererek bağışta bulunabiliyorsunuz.

Türkiye'de canlı yayınları az sayıda kişi tarafından izlenen kullanıcılara Twitch'teki Bit'lerle yüksek meblağlarda para gönderildiği ortaya çıktı.

Bazı hesaplara günlük olarak bin doların üzerinde para gönderildiği tespit edildi.

Çalıntı kredi kartları üzerinden yayıncılarla anlaşma yapılıyor

İddialara göre hackerlar, anlaştıkları yayıncılara çalıntı kredi kartları üzerinden Bit'leri kullanarak bağışta bulunuyor.

Daha sonra da yayıncılar bu bağışların yüzde 20 ya da 30'unu kendilerinde tutuyor, geri kalanını hackerlara gönderiyor.

Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den bazı Twitch kullanıcıları, sosyal medya üzerinden kendileriyle bağlantıya geçerek anlaşma yapmayı teklif eden kişilerin mesajlarını paylaştı.

Ekim ayının sonunda Dexerto haber sitesi, oyun şirketi Riot Games'ın geliştirdiği Valorant'ın Türk oyuncularının da bu dolandırıcılık ağına dahil olduğunu aktarmıştı.

Söz konusu bazı oyuncular da sosyal medya hesapları üzerinden bu bağışları aldıklarını kabul etti.

Oyun sitelerinde çıkan haberlere göre Riot Games'in bu oyuncularla bağını kesmesi bekleniyor.

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