TÜBİTAK'ta çalışan doktorun şüpheli ölümü: Nottaki 27'nin sırrı ne?

Nottaki 27 ayrıntısı dikkat çekerken kimse Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın böcek ilacı içerek intihar edeceğine inanmadı. Arkadaşları da bu konunun üzerine gidilmesi gerektiği ve ölümün şüpheli olduğunu söyledi.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce eşine bıraktığı notta tam 27 kez 'çok, çok, çok...' yazarak 'seni seviyorum' yazdığı ortaya çıktı. Erbahar'ın boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken sosyal medyadan paylaşım yapan onlarca kişi bilim insanının ölümünü şüpheli buldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kapı içeriden kilitliydi

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan eşi Dr. Doğan Erbahar'la boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre genç kadının yakınları, 30 Ekim'de kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Tuzla, Postane Mahallesi'ndeki evinin kapısı içeriden kilitliydi.

Böcek ilacı içtiği belirlendi

Polisler içeri girdiğinde Dilek Dündar Erbahar'ın böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Dilek Dündar Erbahar'ın naaşı pazar günü Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tam 27 kez 'çok' yazmış

Doç. Dr. Erbahar'ın ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta 'seni çok seviyorum' yazıyordu. Ancak bu yazıda tam 27 kez 'çok, çok, çok...' yazması dikkat çekti. Bir çocuk annesi bilim insanının ölümü sevenlerini de yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Erbahar'ın intihar edeceğine inanmadıklarını konunun bir şüpheli ölüm olabileceği yazıldı.