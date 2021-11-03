Bakan Özer'e 'şartları taşımayanların ilçe müdürleri' soruldu

Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda şartları taşımayanların ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamaları eleştirildi. Atamalarla ilgili yapılan eleştirilerde şu ifadeler kullanıldı;

"Milli Eğitim Bakanlığının Sayıştay denetim raporunda 2020'yle ilgili olarak onbir güzel eleştiri var, gayet güzel eleştiriler.

Çok da önemli, bir ikisini söyleyeceğim, vaktimiz yetmeyecek çünkü. Mesela, ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına mevzuatta öngörülen şartları sağlamayan kişilerin atanmasıyla ilgili bir eleştiri var.

Bu bir değil, iki değil, Sayıştay raporlarına girecek şekilde çok sayıda olduğu için alınmış. Önemli bir konu, siz de bunun farkında sınız."