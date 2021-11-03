Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin Tbmm Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi! 750 engelli #öğretmen ataması yapılacak. Özer: KPSSde birinci oldum ama atanamadım diye hiçbir şey duymayacaksınız#Atama https://t.co/9MspayiRQK pic.twitter.com/lhSf1435nu MemurlarNet (@memurlarnet) November 3, 2021

Bazı milletvekillerinin KPSS'de birinci olduğu halde atanamayan öğretmenlerle ilgili konuştuğunu da dile getiren Özer, "İlk defa 15 bin öğretmenin atamasında KPSS'deki tüm alanlarda öğretmen istihdamına gittik.

Genelde 80 civarında öğretmen alınırken ilk defa 110 tane alanda öğretmen alımına gittik. Dolayısıyla 15 bin öğretmen alımından sonra 'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız çünkü en az 3 tanesini her alanda mutlaka almış olacağız." ifadesini kullandı.