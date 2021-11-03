'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'

İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
TOGG prototipi test için yola çıktı
TOGG prototipi test için yola çıktı
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'

Bakan Özer: KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız çünkü en az 3 tanesini her alanda mutlaka almış olacağız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2021 08:58
Yazdır
'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin Tbmm Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bazı milletvekillerinin KPSS'de birinci olduğu halde atanamayan öğretmenlerle ilgili konuştuğunu da dile getiren Özer, "İlk defa 15 bin öğretmenin atamasında KPSS'deki tüm alanlarda öğretmen istihdamına gittik.

Genelde 80 civarında öğretmen alınırken ilk defa 110 tane alanda öğretmen alımına gittik. Dolayısıyla 15 bin öğretmen alımından sonra 'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız çünkü en az 3 tanesini her alanda mutlaka almış olacağız." ifadesini kullandı.

#bakan özer# kpss# birinci oldum
Diyanet, Atatürk'ün çıkardığı kararname nedeniyle isim zikretmiyor
Diyanet, Atatürk'ün çıkardığı kararname nedeniyle isim zikretmiyor
Ahmet Davutoğlu: Osman Kavala serbest kalacak
Ahmet Davutoğlu: Osman Kavala serbest kalacak
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun twitter paylaşımı tepki çekti
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun twitter paylaşımı tepki çekti
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
İsrail Büyükelçiliği 'Türkiye'nin F-35 görüşmeleriyle' dalga geçti
İsrail Büyükelçiliği 'Türkiye'nin F-35 görüşmeleriyle' dalga geçti
3 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
3 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı
2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı
2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında 95 soruyu doğru cevaplayan adayın 11 doğru yanıtının optik okuyucu tarafından hatalı okunduğu ortaya çıktı.
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 yıldır aynı görevi yürüten İl Mahalli İdareler Müdürünün görevden alınmasına dair dava konusu işlemde ilgilinin görevinden alınmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunmadığından dolayı işlemi iptal etmiştir.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek
Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?
Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?
Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı
Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Özer: MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz
Özer: MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atanan öğretmenleri göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
AFAD 1749 personel alacak
AFAD 1749 personel alacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?
Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?
Araştırmacılar, tam olarak aşılı olmasına rağmen Covid-19'a yakalanan insanların antikor tepkisinin düşük olduğunu söyledi. Ancak hiçbirinin hastaneye yatacak kadar şiddetli bir şekilde hastalanmadığını vurgulayarak, aşıların koruyucu etkisine dikkat çektiler.