İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin Tbmm Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu kaydeden Özer, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı. Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik.

İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.