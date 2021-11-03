Ahmet Davutoğlu: Osman Kavala serbest kalacak
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Osman Kavala'nın 30 Kasım civarlarında serbest bırakılacağını iddia etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2021 09:24
2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle tutuklu olan iş adamı Osman Kavala'nın yargılanması devam ediliyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Osman Kavala'nın tutukluluk haliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kavala'ya yönelik başlayan Soros tartışmasına ilişkin konuşan Davutoğlu, Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.
30 KASIM CİVARINDA...
Kavala'nın serbest bırakılacağına dair öngörüsünü paylaşan Davutoğlu, tarih de vererek "30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak" dedi.