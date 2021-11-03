2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı

Sınavı yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , "aday taşırma yapmış" savunması yaparken, Ankara 9. İdare Mahkemesi, söz konusu adayın doğru işaretleme yaptığını bu nedenle Arabuluculuk sınavında başarılı sayılması gerektiğine karar verdi. Kararın gerekçesinde, optik okuyucunun hatalı okumasının davacıya yüklenemeyeceği bildirildi.

Mahkeme kararında "Diğer taraftan, davalı Ankara Hacı Bayram Üniversitesince davacının hatalı bir şekilde işaretleme yaptığı belirtilmekte ise d; davacının optik cevap kağıdının incelenmesinden davacının yaptığı tüm işaretlemelerin birbiriyle benzer olduğu, taşırma gibi bir durumun söz konusu olmadığı, buna rağmen bir kısım cevaplar optik okuyucu tarafından okunmasına rağmen bir kısım cevapların optik okuyucu tarafından okunmadığı görülmektedir." denildi.

İdare mahkemesi kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesince onaylanınca emsal niteliği taşıyacak

İŞTE MAHKEME KARARI