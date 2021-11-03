Diyanet, Atatürk'ün çıkardığı kararname nedeniyle isim zikretmiyor

Cumhuriyet Bayramı ve diğer resmi bayramlarda, Cuma hutbesinde "Atatürk" ismi geçmediği için Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça hedef alınıyor.

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında bu konuya değindi. Kaplan, 'Türkiye Reisi Cumhuru' olarak bizzat kendi imzasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dahiliye Vekalet'ine (İçişleri Bakanlığı) yazılan Genelgeye atıfta bulundu. "Acele" kayıtlı telgraflarla valiliklere gönderilmiş kararnamede Atatürk, "Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin 'millet ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilmesini' istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının da sadece Ali Erbaş döneminde değil, daha önceden beri bu kararnameye uyduğu belirtildi.