ÖSYM, 2021/9 KPSS tercih kılavuzunu yayımladı
ÖSYM Başkanlığı Ticaret Bakanlığına ait sözleşmeli pozisyonların yer aldığı 2021/9 KPSS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda 16 büro personeli pozisyonu yer aldı.
ÖSYM'nin yayımladığı 2021/9 KPSS Tercih Kılavuzuna dair açıklama şu şekilde:
DUYURU
(03 Kasım 2021)
KPSS-2021/9: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI