'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranının hesaplanmasına esas olan enflasyon oranı ise yüzde 36,20 olarak açıklandı.

Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

CUMHURBAŞKANININ DEĞİŞTİRME YETKİSİ VAR

Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olmuştu.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor.