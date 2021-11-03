Polise küfür edip makas atan magandalar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araçlar arasında makas atan sürücü T.Ü. ile bu anları telefonuna kaydeden K.K'nin, sosyal medyada yayınladıkları görüntüde emniyet ve jandarma ekiplerine hakarette bulundukları belirlendi.

Görüntülerde sürücünün, önündeki polis otosuna önce selektör yapması ardından küfürler savurarak makas atması yer alıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında çok sayıda kayıt bulunan T.Ü. ve K.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, sürücü T.Ü'ye, trafikteki 11 ayrı ihlalden dolayı 3 bin 457 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, 160 ceza puanı uygulandı.

Yapılan çalışmada küfür eden ve videoyu paylaşan şahıslar kısa sürede tespit edilerek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. GBT kontrolünde araç sürücüsü T.Ü.'nün kasten yaralama, tehdit, hakaret, taksirle yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından bir çok kaydının olduğu, sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yapan K.K.'nın ise kasten yaralama, tehdit, hakaretten suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar; 'Kamu Görevlisine Hakaret, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.