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İçişleri'nden 'Twitch' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, canlı yayın ve oyun platformu Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerine ilişkin nasıl bir çalışma yürütüldüğü konusunda, 'Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor. Ancak konu çok taze. Eldeki veriler de çok sınırlı. Şu anda çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak doğru olmaz' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Kasım 2021 12:43
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İçişleri'nden 'Twitch' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ekim ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, ekim ayında kırsal alanda 2'si büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere 12 bin 161 operasyon yapıldığını belirterek, "Şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve iş birlikçilerine yönelik 1390 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71'i PKK/KCK, 27'si DEAŞ mensubudur. Bunlardan 1'inin mavi, 1'inin turuncu, 3'ünün gri kategoride olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Ekim ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 621 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 492'sinin tutuklandığını ifade eden Çataklı, "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde ekim ayında; 80 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 105 silah, 24 adet mayın ve el yapılı patlayıcı, 153 adet el bombası, 383 kilogram patlayıcı madde, 9 bin 580 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra, yapılan bu çalışmalar neticesinde 2021 yılı ekim ayında toplam 15 terör eylemi de engellenmiştir" diye konuştu.

Tamamlanan ilkbahar-yaz operasyonlarını müteakip 1 Ekim 2021-15 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 270 barınma alanına yönelik olarak 8 bin 162 operasyon planlandığını söyleyen Çataklı, "Şu ana kadar yüzde 22'si, yani 1805 operasyon güvenlik birimlerimizce icra edilmiştir. Ayrıca Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan Eren Operasyonları da halen 15 ayrı bölgede devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCUDAN 26 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Bakan Yardımcısı Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "1680 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, geçen aya göre, yüzde 18 artış ile 10 ton 143 kilogram esrar, yüzde 14 artış ile 2 ton 624 kilogram eroin, yüzde 516 artış ile 1 milyon 959 bin 97 adet captagon, yüzde 217 artış ile 665 bin 569 adet sentetik ecza yakalanmıştır. Ayrıca, 667 kilogram skunk, 78 kilogram kokain, 59 kilogram sentetik kannabinoid, 507 kilogram metamfetamin, 188 bin 938 adet ectasy ve 68 bin 55 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca uyuşturucu ile mücadeledeki büyük yardımcımız olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonunda (UYUMA) hedef sayımız 500 bin, halihazırda indirme sayımız 469 bin 686'dır. Gelen ihbar sayımız da 36 bin 873'tür" dedi.

Çataklı, çabaları neticesinde 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayının yüzde 66 azalışla 314'e düştüğünü, 2020 yılı ilk 9 ayında 118 olan bu rakamın 2021 yılı aynı döneminde yüzde 12 azalışla 104'e düştüğünü söyledi.

'EKİM AYINDA 18 KADIN HAYATINI KAYBETTİ'

Bakan Yardımcısı Çataklı, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili de, "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği Kadın Destek Uygulaması ( İsmail Çataklı) uygulamasını 2 milyon 715 bin 216 kişi indirmiştir. Uygulama ile bugüne kadar 234 bin 222 ihbar alınmıştır. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 750 vakanın takibi yapılmış olup halen 274 vakanın takibi devam etmektedir. Sevindirici gelişme, bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" dedi.

'KAYITLI SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 726 BİN'

Çataklı, 2021 yılı ekim ayında, 2 bin 670'i denizlerde olmak üzere toplam 16 bin 516 düzensiz göçmen ve 790 organizatörün yakalandığını belirterek, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından soruları cevaplandıran Çataklı, canlı yayın ve oyun platformu Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerine ilişkin nasıl bir çalışma yürütüldüğü konusunda, "Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor. Ancak konu çok taze. Eldeki veriler de çok sınırlı. Şu anda çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak doğru olmaz" dedi.

#içişleri# güvenlik# İsmail Çataklı#
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