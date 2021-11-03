Bakan Gül: Çocuk teslimi artık icranın konusu olmayacak

Çocuk ve onun yüksek çıkarı mevzuhabis ise devletin cebir icra gücünü değil, koruyucu ve müşfik yüzünü öne çıkarmalıyız. 5. Yargı Paketi ile bu yönde tarihi bir adım atıyoruz. Çocuk teslimi artık icranın konusu olmayacak.