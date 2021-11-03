PMYO sonuçları belli oldu. Askerde olanlar için açıklama yapıldı

Polis Akademisi Başkanlığı askerde olup da PMYO giriş sınavını kazananların, PMYO Müdürlüklerine planlamalarının terhislerine müteakip yapılacağını belirtti.

İşte Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklama

2021 Yılı PMYO Giriş Sınavını Asıl Olarak Kazanmış Olup Askerde Olan Adayların Dikkatine- 02 Kasım 2021

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza, askerlik görevini yapmakta iken Polis Eğitim ve Öğretim kurumunun sınavlarını kazanan adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre geçici terhis işlemlerinin yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

2021 Yılı PMYO Giriş Sınavını asıl olarak kazanan adaylardan, intibak eğitiminin başlayacağı 07.11.2021 tarihi itibariyle askerlik görevine devam edecek olan adayların ekteki dilekçeyi eksiksiz şekilde doldurarak 07.11.2021 tarihine kadar askerlik yaptığı birimden Polis Akademisi Başkanlığımıza üst yazı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçeyi gönderen adayların PMYO Müdürlüklerine planlamaları terhislerine müteakip yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında dilekçe göndermeyen adaylar, adaylık haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Adayların bundan sonraki gelişmeleri www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe İçin Tıklayınız

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Sonuçları öğrenmek için Tıklayınız.