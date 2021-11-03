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CHP, genel seçimler için sandık görevlendirmelerini şimdiden tamamladı

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı:- "Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YSK tarafından bir önceki genel seçimde belirlenen ve oy kullanma işlemi gerçekleştirilen 180 bin sandığın yüzde 90'dan fazlasında, üyelerimiz arasından asil olarak görevlendirmelerimizi yaptık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 11:09
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CHP, genel seçimler için sandık görevlendirmelerini şimdiden tamamladı

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, YSK tarafından bir önceki genel seçimde belirlenen ve oy kullanma işlemi gerçekleştirilen 180 bin sandığın yüzde 90'dan fazlasında görevlendirmeleri şimdiden yaptıklarını bildirdi.

Salıcı, AA muhabirine, CHP'nin, örgütü en köklü ve güçlü siyasi parti olduğunu, bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin gelinen noktada mevcut iktidar tarafından yönetilemediğini ve adeta savrulduğunu ileri süren Salıcı, "Türkiye'nin istikrarı, huzuru ve içerisinde bulunduğu krizi aşması için erken seçim ihtiyacı acildir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm örgütleriyle sahada olan CHP'nin, sandık görevlilerinin büyük bir kısmını bugünden belirlediğini aktaran Salıcı, şunları kaydetti:

"Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YSK tarafından bir önceki genel seçimde belirlenen ve oy kullanma işlemi gerçekleştirilen 180 bin sandığın yüzde 90'dan fazlasında üyelerimiz arasından asil olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Asil görevlilerin seçim günü çeşitli nedenlerden dolayı görev başında olamaması ihtimaline karşın gerekli önlemlerimizi de şimdiden aldık. Bu yüzden sandıkların yüzde 25'inde de yedek görevlendirmeler yapılmış durumda. En kısa sürede tam planlamamızı yaparak hazır hale gelmiş olacağız. CHP, seçimlere şimdiden hazır."

- Örgütümüz tam kadro sahada

Oğuz Kaan Salıcı, bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da halkla bir araya geldiklerini dile getirdi.

İl başkanlarından gelen saha çalışması taleplerini titizlikle incelediklerini ve programlar oluşturduklarını belirten Salıcı, "Görevlendirmeler sonucu oluşan heyette yer alan milletvekillerimiz, Parti Meclisi ve YDK üyelerimiz, gittikleri illerde en az iki gün kalarak sahada vatandaş ile birebir temas ediyorlar. CHP örgütü, genel başkan yardımcısından milletvekiline, belediye başkanından il ve ilçe başkanına kadar her kademede tam kadro sahada vatandaşlarımızla buluşuyor. CHP'nin çözüm önerilerini anlatıyor." diye konuştu.

"Doğu Masası" çalışmaları hakkında da bilgi veren Salıcı, 24 ilin yer aldığı Doğu Masası'nda, 23 ilde PM üyeleri, YDK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan 6 ekip oluşturulduğunu, Diyarbakır'da yürütülecek çalışmaların ise genel merkez uhdesine bırakıldığını aktardı.

Oğuz Kaan Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Masası çalışmalarının yürütülmesi için oluşturulan bu 6 ekipteki masa üyeleri 30 Haziran'dan bu yana, görevli oldukları illerde çalışmalarını gerçekleştirmişler ve çalışmalarına ilişkin raporlarını genel başkan yardımcılığımızla, Doğu Masası koordinatörüne iletmişlerdir. Bu raporlar doğrultusunda bazı Doğu Masası illerinde ayrıca parlamento grubundan görevlendirmeler yapıldı. Bazı illere ikinci ve üçüncü ziyaretler yapılarak farklı toplumsal kesimlerle temas sağlandı. Hali hazırda Doğu Masası kapsamındaki illerde ziyaretlere devam ediliyor. CHP olarak bu masanın çalışmalarına çok önem veriyoruz ve karşılığını yapılacak ilk seçimlerde alacağımızı düşünüyoruz."

#CHP# Oğuz Kaan Salıcı# sandık
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