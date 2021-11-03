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Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te yaşanan "Burası Kürdistan'dır" tartışmasıyla ilgili açıklama yaparken "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2021 11:14
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Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te yaşanan "Burası Kürdistan'dır" tartışmasıyla ilgili açıklama yaparken "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, ilk olarak Türkiye'de kadınların yaşadığı sorunlara değindi.

"Çayım gelmeden imzalanacak"

İktidarda ilk işlerinin, kadınları korumak amacıyla imzalanan ancak AK Parti'nin kararıyla Türkiye'nin geri çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulamaya koymak olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

Türkiye'de kadın olmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz. Bugün bir kadının istediği saatte istediği yerde bulunması zor. Bugün bir kadının istediği işi yapması zor. Bugün bir kadının istemediği bir kişiyle evlenmemesi zor. Bugün maalesef bir kadının hayatta kalması bile zor. Ülkemizde her gün başak bir kadın bu zorluklarla mücadele ederken hayatını kaybediyor. Şebnem kızımızı kurban verdik. Gencecik bir çiçeğimiz daha soldu. Hepimizin başı sağ olsun. Maalesef her cinayette benzer gelişmeleri sonuçlarını görüyoruz. Kadın ayrılmak istediğinde, hayır dediğinde saldırıya uğruyor. Çünkü bugün Türkiye'de kadın hayır dediğinde onun iradesini koruyacak bir hukuk yok. İstanbul Sözleşmesi hayat kurtaracağını bildiğimiz için yaşatır diyoruz. Tam olarak uygulanmış olsaydı şimdiye kadar yüzlerce kadını şiddetten koruyacak olan bir sözleşmesiydi. Bu ülkenin kadınları yerine birkaç Taliban aklına uymayı tercih ettiler. Ülkemizde bugün kadına şiddetin en büyük dayanağı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran sizlersiniz. Yetkiyi aldığımda masaya çayım gelmeden İstanbul Sözleşmesi imzalanmış olacak.

"HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı"

Akşener, Siirt'te yaptığı ziyaretler sırasında bir esnafın yanına gelip "Burası Kürdistan'dır" ifadesini kullanması ve ardından gelişen tartışmalar hakkında şunları söyledi:

Bizim ilçe ziyaretlerimizi havuz medyası da yakından takip ediyor. Onların misyonu başka. AK Parti ve küçük ortağı bizim milletimizle temasımızdan çok rahatsız. O nedenle bizim bu ziyaretlerimizi baltalamak için her yolu deniyorlar.

Bu sefer değişik bir şey oldu. Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonun dışında bir HDP çalışanı bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Neymiş, nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz, bu kişi HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz.

"PKK ajandasını Türkiye gündemine taşıdır"

Cumhur İttifakı mensupları bize sallayacak diye PKK ajandasını Türkiye'nin gündemine taşıdılar. Mektup kardeşliği var elbette öyle olacak. Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan bir iktidar mensupları ve PKK'lıların söylemini gündeme getiren bir iktidar mensubu yöneticileri. İnanamıyorum. Sayın Bahçeli ile Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum.

#Meral Akşener
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