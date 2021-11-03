AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı geçen hafta bir ilan yayımlayarak, 1.749 personel alacağını duyurmuştu. Sözleşmeli statüde istihdam yapılacağı belirtilmesine rağmen ilan metninde "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi yer alıyordu. Ancak bu madde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esas'larda yer alan düzenlemelere aykırıydı. Zira sözleşmeli personelin, mezuniyet ile kazanılan unvan olması kaydıyla, unvan değişikliği yoluyla başka bir sözleşmeli pozisyona atanması mümkündü.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan düzenlemeye göre "Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapan" sözleşmeli personel yeni kazandığı sözleşmeli personel pozisyonuna geçiş yapabilmektedir.

Ancak burada iki şart yer almaktadır.

1- Geçiş yapılacak unvanın öğrenim durumu itibariyle kazanılması (Yani mühendis, tekniker, teknisyen gibi)

2- Geçiş yapılacak unvanın ekli 4 sayılı cetvelde yer alması.

Bu iki şartın bir arada olması gerekmektedir. Dolaysıyla öğrenimle kazanılmayan unvanlara sözleşmeli personelin geçişi mümkün değildir. Büro personeli ve destek personeli bu kapsamdadır.

İşte AFAD'ın yayımladığı yeni duyuru:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME DUYURUSU (ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ İLE DİĞER POZİSYONLAR)

Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ilgili 31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmi Gazete ile afad.gov.tr adresimizde yayımlanan;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi iptal edilmiştir.

Bu doğrultuda düzeltilmiş her iki ilan metni ektedir.

EK-1: SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ALIM İLANI

EK-2: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.