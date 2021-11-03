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Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası yargılamasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 11:44
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Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası yargılamasına devam edildi

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Davaya Cumhurbaşkanlığı adına müdahil olan avukat Tuba Ergün de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanıklardan S.U. ile M.Ö, evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin bir an evvel bitirilerek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Diğer sanıklar da dosyanın ayrılarak haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin dosyasının ayrılarak beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazı, Adli Tıp Kurumuna gönderilen bazı sanıklar ile firari sanıklara ait dijital araçların inceleme raporu ile bylock tespit değerlendirme tutanağının beklenilmesine, HTS kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesinin yaptırılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Hamza Koç, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Mahmut Salık, Hasan Altuntepe, Özkan Turhan, Mustafa Vasfi Yağcı, Ayhan Bay, Ersoy Aktaş, Güray Çerman, Levent Dündar ile Özkan Yıldırım hakkındaki yakalama emirlerinin devamı ile infazının beklenmesine, incelemesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen bazı sanıklar ile firari sanıklara ait dijital araçların inceleme sonuçlarının beklenilmesi ve akıbetinin sorulmasına hükmederek duruşmayı 16 Şubat 2022'ye erteledi.

- Süreç ve iddianameden

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın 21 Haziran 2019'daki karar duruşmasında, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yüzbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay S.U, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı M.Ö, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İ.K, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı M.D, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı N.B. ve tutuklu sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nın eşi tutuksuz sanık B.D'nin dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılmasına karar vermişti.

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

#Donanma Komutanlığı# Fetullahçı Terör Örgütü# tutuksuz# yargılama
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