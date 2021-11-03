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Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2020 yılı il içi isteğe bağlı nakil işlemlerini, münhal kadrolar duyuruya çıkılmadan yapıldığı için iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2021 11:49
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Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020 yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği işlemlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve E.6703910 sayılı İl Valiliklerine göndermiş olduğu İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği yazısına aykırı hareket ederek, yer değişikliği işlemelerini gerçekleştirmiştir.

Eşit Haklar Sendikası, yer değişikliğinin isteğe bağlı yapılabilmesi için öncelikle münhal kadroların bilinmesi ve personelin münhal kadrolara yer değişikliği isteğinde bulunup bulunmayacağına karar vermesi gerektiğini, bu nedenle idari işlemin amaç ve sebep yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işlem hakkında öncelikle "yürütmenin durdurulması" sonrasında da "işlemin iptali" istemiyle Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştur. Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiş, sonrasında ise sendika tarafından 22.01.2021 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunarak kararın kaldırılması/bozulması istenmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi şu kararı vermiştir:

"Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2020 yılı atamalarında uygulanacak usul ve esasları belirtildiği, bu genelgede "İliniz okul ve kurumlarının personel ihtiyacının göz önünde bulundurmak suretiyle münhal kadroların duyuruya çıkarılması, duyuruya çıkarılacak döner sermaye kadroları için bakanlık destek hizmetlerinden görüş alınması" istenilmiş olmasın karşın davalı idare, "atamalar eş zamanlı ve karşılıklı da ya yapılabileceğinden ve personel dağılımı eşit ve verimli olmasını sağlamak amacı ile kurum bazlı ihtiyaç listesi yayımlanmamıştır." savunması yaptığı anlaşılmaktadır.

Olayda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesinde, yönetmeliğe uygun olarak okul ve kurumların personel ihtiyacının göz önünde bulundurmak suretiyle münhal kadroların duyuruya çıkarılması olmasına karşın, davalı idarece bu uyulması istenen genelgeye aykırı davranılarak dava konusu idari işlemi duyurduğu yazıda, "atamalar eş zamanlı ve karşılıklı da ya yapılabileceğinden ve personel dağılımı eşit ve verimli olmasını sağlamak amacı ile kurum bazlı ihtiyaç listesi yayımlanmamıştır." denilmek suretiyle normlar hiyerarşisine uyulmayarak genelgeye ve yönetmeliğe açıkça aykırı işlem yapıldığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; "davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. bendi ve 46. maddesi uyarınca temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verildi.

Bölge İdare Mahkemesi kararı için tıklayınız

#bölge idare mahkemesi# il içi isteğe bağlı nakil işlemleri
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