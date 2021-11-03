TÜBİTAK'ta görevli başuzmanın ölümünde siyanür şüphesi
TÜBİTAK'ta görevli başuzmanın ölümünde siyanür şüphesi
Dünya devi pil için Gemlik'e yatırım yapacak
Dünya devi pil için Gemlik'e yatırım yapacak
Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı
Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı
Aşılama hız kaybetti: Ortalama 218 bine düştü
Aşılama hız kaybetti: Ortalama 218 bine düştü
'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'
'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'
Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı
Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı
Prof.Dr. İlhan: Salgının tamamen bitmesi bu şartlara bağlı
Prof.Dr. İlhan: Salgının tamamen bitmesi bu şartlara bağlı
İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman
İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman
PMYO sonuçları belli oldu. Askerde olanlar için açıklama yapıldı
PMYO sonuçları belli oldu. Askerde olanlar için açıklama yapıldı
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
2021 yılı Ekim ayı enflasyonu açıklandı
2021 yılı Ekim ayı enflasyonu açıklandı
ÖSYM, 2021/9 KPSS tercih kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, 2021/9 KPSS tercih kılavuzunu yayımladı
İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 1050 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2003'ten 2021 yılına kadar toplam 34 bin 560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 12:17
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, daha önce bu alanda iki atama yaptıklarını hatırlattı.

Bugün gerçekleştirilen üçüncü atama kurasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Yanık, gençlerin yaşadığı heyecanı kendisinin de hissettiğini söyledi. Yanık, "Sizlerin başarısı bizim için bir gurur vesilesi. Sizin başarınız bizim gururumuz. Sizin geleceğiniz ülkemizin geleceğidir. Bugün, devlet korumasından yararlanan gençlerimize sağlanan istihdam hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma kültürümüzün güzel bir örneğini veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakması, milletimiz ve hükümetimiz için her zaman öncelikli meselelerimizin başında geliyor." dedi.

Her bir gencin fert olarak önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler de bütün değerlerini 'insanı yaşatma' anlayışıyla yoğurmuş bir geleneğin temsilcileri olarak bu kıymetin farkındayız. Bu yolda toplumun her kesimini, her bir vatandaşımızı onurlu bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin kendileriyle ilgili kurdukları hayallerin güzel bir parçası olmaya gayret ediyoruz.

Çocuklarımız için yaptığımız her hizmetle ve çalışmayla hem onların hem de ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımızı, bizler her yerde ilgi, sevgi, şefkat, fedakarlık hisleriyle ve azimle yürütmekteyiz. Bu doğrultuda çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için aldığımız önlemler ve yürüttüğümüz programlar çeşitlilik arz ediyor. Onları önlenebilir risklerden koruyarak huzurlu ve güvenli koşullarda yetişmelerini sağlamak için evde bakım desteğinden kurumsal hizmetlerimize kadar farklı başlıklarda çalışmalar yürütüyoruz."

Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar, aileyi merkeze alarak yürütülen hizmetlerden yararlanan çocukların oranını yüzde 39'dan yüzde 91'e yükselttiklerine dikkati çeken Yanık, "Şartların uygun olduğu durumlarda çocuklarımızı aileleri yanında destekliyor, aile bütünlüğünün yaşatılabildiği her durumda bunun sağlanmasına önem veriyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz, sosyal ve manevi değerleriyle de güçlü nesiller yetiştirmek"

Çocuk hizmetlerinde, koruma ve bakım altındaki çocuklar için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Yanık, artık çocukların bakımının ve korunmasının koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşlarda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, devlet korumasından yararlanan her çocuğun daha huzurlu ve güvenli ortamlarda yetişmelerini sağlamaya çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri geldiğinde apartmanda komşularıyla, yeri geldiğinde mahallede arkadaşlarıyla bir araya gelebildiği, bir arada bulunabildikleri bir modelin, toplumla uyum noktasında çocuklarımızı güçlendirdiğini biliyoruz. Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan değerlendirmeler, bizlerin çocuk hizmetleri anlayışımızdaki köklü değişiklik ile uygulamaya başladığımız sistemin doğruluğunu bilimsel olarak da ortaya koyuyor.

Tüm bu çalışmalarla hedefimiz, çocuklarımızın donanımlı ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak, ahlaken olduğu kadar sosyal ve manevi değerleriyle de güçlü nesiller yetiştirmek. Bu amaçla, çocuklarımıza yönelik farklı uygulamalar da geliştiriyoruz. Fiziki, ruhsal ve eğitsel açıdan var olan risk faktörlerine karşı önleyici tedbirlerimizi alıyoruz."

- "2021 yılında 18 çocuğumuz LGS'de yüzde 15'lik dilime girdi"

Çocukların sokakta, okulda ve yayın mecralarında karşı karşıya geldikleri riskleri ekiplerle izlediklerini, denetimler yaptıklarını anlatan Yanık, "Örneğin, çocuklarımızın basılı eserlerdeki muzır içeriklere maruz kalmamaları için, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuzu daha da etkinleştirdik. Elbette, iletişim imkanlarının iyice kontrol edilemez hale geldiği çağımızda, önemli olan çocuklarımızda otokontrolü güçlendirmektir, öz saygıyı ve ahlaki benliği geliştirmektir. Bunun için çocuklarımızın eğitimlerine ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Yanık, sınavlarda elde edilen başarılara ilişkin de "2021 yılında 18 çocuğumuz LGS'de yüzde 15'lik dilime girdi. Yine bu yıl, korumamız altındaki çocuklarımızdan 241'i, bir yükseköğretim programına yerleşme başarısı gösterdi." diye konuştu.

KAPAT [X]

Gençlerin geleceğinin, Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade eden Yanık, bu anlayışla, kurumlarda koruma altında olan gençlerin motivasyonunu sağlayacak sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin de düzenlendiğini söyledi.

Bakan Yanık, gençlerin iş ve meslek hayatına doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için 13 ve 18 yaş (13-15 ve 16-18 yaş gruplarındaki) aralığında İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri verdiklerini hatırlattı.

Yükseköğretimde yer alan veya kurum bakımından ayrılan gençlere ise "Yaşam Becerileri", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" gibi başlıklarda temel eğitimlerin verildiğini anımsatan Yanık, gerçekleştirilen atamalar konusunda gençlerin kariyer planlarına destek olacak bazı adımlar attıklarını bildirdi.

Yanık, 2018 yılından itibaren devlet korumasında yetişmiş gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İstihdam hakkına sahip gençlerimizin başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardığımız gibi, atamalarda sınav uygulaması yerine kura yöntemini getirerek, onların hayata atılmalarını kolaylaştırdık. 2003'ten 2021 yılına kadar toplam 34 bin 560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız. 1988'den bu yana yerleştirilen sayı ise genel toplam itibarıyla 55 bin 862. Bugünkü atama törenimizle devlet korumasından yararlanmış 1050 gencimizin daha yerleştirmesini yapacağız."

Gençlerin özel sektörde istihdamı için de teşvikler verildiğini dile getiren Yanık, 2018'den itibaren başlatılan bir uygulamayla SGK primlerinin tamamının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılandığını bildirdi.

- "Yoldaşınız ve aileniz olmaya devam edeceğiz"

AK Parti hükümetleri olarak, çocukları, gençleri iyi bir geleceğe hazırlama konusunda çıtayı sürekli yükselttiklerini vurgulayan Yanık, "Kamuya yapılan bu atamalarla, siz gençlerimizin hayatında ümit ediyoruz ki yeni bir sayfa açılıyor. Bizler, çalışmalarımızla yine sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Görevlerinize başlamadan önce, daha bilinçli ve sorunsuz bir şekilde hareket edebilmenizi sağlamak amacıyla kamudaki çalışma koşulları ve kurallarıyla ilgili sizden önce atanan gençlerimize olduğu gibi, sizlere de rehber olacak bilgilendirici seminerler vereceğiz. Biz, bugüne kadar olduğu gibi, sizlerin her zaman yanında olmaya, yoldaşınız ve aileniz olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlere olan güveninin altını çizen Yanık, "Sizlerden alacağımız güzel haberlerle de gücümüze güç katacağız. Bulunduğunuz yerlerde, çalıştığınız kurumlarda bizlerin çalışmalarını destekleyecek şekilde yer alacağınızdan ve geriden gelen kardeşlerinize güzel örnek olacağınızdan şüphem yok. Hepinize en kalbi duygularla başarı ve mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

- "Sakın hayallerinizden vazgeçmeyin!"

Ataması yapılan hak sahibi gençlerden Ayşe Nur Oruçcu da yaptığı konuşmada, Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanarak hedeflerine adım adım yürüyen bir genç olduğunu söyledi.

Bakanlığın, kendileri için aile olduğunu vurgulayan Oruçcu, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bakanlığımız, o küçük kız çocuğuna, o hayallerine ulaşmak için güç verdi, sevdi, sardı sarmaladı. Hep yanımızda oldu ve biliyorum ki hep de olacak. Biz, kız kardeşimle hayata engellerle başladık ama bu büyük aileye dahil olduktan sonra, hikayemizin yönü değişti, umut etmek, başarmak, çabalamak için gereken şartlar oluştu. Okulda, matematik sevgisi gelecekte kendimi mühendis olarak görmek hayalini de beraberinde getirdi. O hayal gerçek oldu. Şimdi, bir mühendis olarak karşınızdayım sevgili ailem. Şimdi daha büyük bir hayalim var: Ülkemizde gerçekleştirilen büyük projelere, kadın mühendis olarak imzamı atmak istiyorum. Kendi hayallerini gerçekleştirmiş biri olarak sizlere tek söyleyebileceğim şey, sakın hayallerinizden vazgeçmeyin."

Törende, devlet korumasından yararlanan ve ataması yapılan gençlerden müzisyen Hakkı Çakıcı klarnet performansı sundu.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ile hak sahibi gençler, atama kurası için butona birlikte bastı. Devlet korumasında yetişen 1050 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığına memur olarak ataması yapılan Aleyna Nur Erol, atama kurası açıklandığında gözyaşlarını tutamadı.

Kura sonrası ataması yapılan gençlerin isimleri ve görev yapacakları yerler ekrana yansıtılırken, Bakan Yanık ve gençler de atama sonuçlarını takip etti.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı# atama kurası# Derya Yanık
İçişleri'nden 'Twitch' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
İçişleri'nden 'Twitch' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Diyanet, belirli şartlar sağlandığında organ bağışının dinen caiz olduğunu açıkladı
Diyanet, belirli şartlar sağlandığında organ bağışının dinen caiz olduğunu açıkladı
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
İETT'nin 24 kadın şoförü sertifikalarını aldı
İETT'nin 24 kadın şoförü sertifikalarını aldı

Bu Habere Tepkiniz

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti
AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu
Memur enflasyon farkı belli oldu
Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı
2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı
2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında 95 soruyu doğru cevaplayan adayın 11 doğru yanıtının optik okuyucu tarafından hatalı okunduğu ortaya çıktı.
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 yıldır aynı görevi yürüten İl Mahalli İdareler Müdürünün görevden alınmasına dair dava konusu işlemde ilgilinin görevinden alınmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunmadığından dolayı işlemi iptal etmiştir.
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek
Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?
Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?
Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Önündeki polis ekibine küfürler savurup makas atan maganda kamerada
Önündeki polis ekibine küfürler savurup makas atan maganda kamerada
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal paylaşım sitesi üzerinden polis ve jandarmaya küfür ederek trafikte makas atan şahsa 11 maddeden ceza uygulanırken ehliyetine el konuldu.
AFAD 1.749 personel alacak
AFAD 1.749 personel alacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?
Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?
Araştırmacılar, tam olarak aşılı olmasına rağmen Covid-19'a yakalanan insanların antikor tepkisinin düşük olduğunu söyledi. Ancak hiçbirinin hastaneye yatacak kadar şiddetli bir şekilde hastalanmadığını vurgulayarak, aşıların koruyucu etkisine dikkat çektiler.