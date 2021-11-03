Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, daha önce bu alanda iki atama yaptıklarını hatırlattı.

Bugün gerçekleştirilen üçüncü atama kurasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Yanık, gençlerin yaşadığı heyecanı kendisinin de hissettiğini söyledi. Yanık, "Sizlerin başarısı bizim için bir gurur vesilesi. Sizin başarınız bizim gururumuz. Sizin geleceğiniz ülkemizin geleceğidir. Bugün, devlet korumasından yararlanan gençlerimize sağlanan istihdam hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma kültürümüzün güzel bir örneğini veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakması, milletimiz ve hükümetimiz için her zaman öncelikli meselelerimizin başında geliyor." dedi.

Her bir gencin fert olarak önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler de bütün değerlerini 'insanı yaşatma' anlayışıyla yoğurmuş bir geleneğin temsilcileri olarak bu kıymetin farkındayız. Bu yolda toplumun her kesimini, her bir vatandaşımızı onurlu bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin kendileriyle ilgili kurdukları hayallerin güzel bir parçası olmaya gayret ediyoruz.

Çocuklarımız için yaptığımız her hizmetle ve çalışmayla hem onların hem de ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımızı, bizler her yerde ilgi, sevgi, şefkat, fedakarlık hisleriyle ve azimle yürütmekteyiz. Bu doğrultuda çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için aldığımız önlemler ve yürüttüğümüz programlar çeşitlilik arz ediyor. Onları önlenebilir risklerden koruyarak huzurlu ve güvenli koşullarda yetişmelerini sağlamak için evde bakım desteğinden kurumsal hizmetlerimize kadar farklı başlıklarda çalışmalar yürütüyoruz."

Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar, aileyi merkeze alarak yürütülen hizmetlerden yararlanan çocukların oranını yüzde 39'dan yüzde 91'e yükselttiklerine dikkati çeken Yanık, "Şartların uygun olduğu durumlarda çocuklarımızı aileleri yanında destekliyor, aile bütünlüğünün yaşatılabildiği her durumda bunun sağlanmasına önem veriyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz, sosyal ve manevi değerleriyle de güçlü nesiller yetiştirmek"

Çocuk hizmetlerinde, koruma ve bakım altındaki çocuklar için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Yanık, artık çocukların bakımının ve korunmasının koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşlarda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, devlet korumasından yararlanan her çocuğun daha huzurlu ve güvenli ortamlarda yetişmelerini sağlamaya çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri geldiğinde apartmanda komşularıyla, yeri geldiğinde mahallede arkadaşlarıyla bir araya gelebildiği, bir arada bulunabildikleri bir modelin, toplumla uyum noktasında çocuklarımızı güçlendirdiğini biliyoruz. Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan değerlendirmeler, bizlerin çocuk hizmetleri anlayışımızdaki köklü değişiklik ile uygulamaya başladığımız sistemin doğruluğunu bilimsel olarak da ortaya koyuyor.

Tüm bu çalışmalarla hedefimiz, çocuklarımızın donanımlı ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak, ahlaken olduğu kadar sosyal ve manevi değerleriyle de güçlü nesiller yetiştirmek. Bu amaçla, çocuklarımıza yönelik farklı uygulamalar da geliştiriyoruz. Fiziki, ruhsal ve eğitsel açıdan var olan risk faktörlerine karşı önleyici tedbirlerimizi alıyoruz."

- "2021 yılında 18 çocuğumuz LGS'de yüzde 15'lik dilime girdi"

Çocukların sokakta, okulda ve yayın mecralarında karşı karşıya geldikleri riskleri ekiplerle izlediklerini, denetimler yaptıklarını anlatan Yanık, "Örneğin, çocuklarımızın basılı eserlerdeki muzır içeriklere maruz kalmamaları için, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuzu daha da etkinleştirdik. Elbette, iletişim imkanlarının iyice kontrol edilemez hale geldiği çağımızda, önemli olan çocuklarımızda otokontrolü güçlendirmektir, öz saygıyı ve ahlaki benliği geliştirmektir. Bunun için çocuklarımızın eğitimlerine ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Yanık, sınavlarda elde edilen başarılara ilişkin de "2021 yılında 18 çocuğumuz LGS'de yüzde 15'lik dilime girdi. Yine bu yıl, korumamız altındaki çocuklarımızdan 241'i, bir yükseköğretim programına yerleşme başarısı gösterdi." diye konuştu.

Gençlerin geleceğinin, Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade eden Yanık, bu anlayışla, kurumlarda koruma altında olan gençlerin motivasyonunu sağlayacak sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin de düzenlendiğini söyledi.

Bakan Yanık, gençlerin iş ve meslek hayatına doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için 13 ve 18 yaş (13-15 ve 16-18 yaş gruplarındaki) aralığında İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri verdiklerini hatırlattı.

Yükseköğretimde yer alan veya kurum bakımından ayrılan gençlere ise "Yaşam Becerileri", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" gibi başlıklarda temel eğitimlerin verildiğini anımsatan Yanık, gerçekleştirilen atamalar konusunda gençlerin kariyer planlarına destek olacak bazı adımlar attıklarını bildirdi.

Yanık, 2018 yılından itibaren devlet korumasında yetişmiş gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İstihdam hakkına sahip gençlerimizin başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardığımız gibi, atamalarda sınav uygulaması yerine kura yöntemini getirerek, onların hayata atılmalarını kolaylaştırdık. 2003'ten 2021 yılına kadar toplam 34 bin 560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız. 1988'den bu yana yerleştirilen sayı ise genel toplam itibarıyla 55 bin 862. Bugünkü atama törenimizle devlet korumasından yararlanmış 1050 gencimizin daha yerleştirmesini yapacağız."

Gençlerin özel sektörde istihdamı için de teşvikler verildiğini dile getiren Yanık, 2018'den itibaren başlatılan bir uygulamayla SGK primlerinin tamamının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılandığını bildirdi.

- "Yoldaşınız ve aileniz olmaya devam edeceğiz"

AK Parti hükümetleri olarak, çocukları, gençleri iyi bir geleceğe hazırlama konusunda çıtayı sürekli yükselttiklerini vurgulayan Yanık, "Kamuya yapılan bu atamalarla, siz gençlerimizin hayatında ümit ediyoruz ki yeni bir sayfa açılıyor. Bizler, çalışmalarımızla yine sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Görevlerinize başlamadan önce, daha bilinçli ve sorunsuz bir şekilde hareket edebilmenizi sağlamak amacıyla kamudaki çalışma koşulları ve kurallarıyla ilgili sizden önce atanan gençlerimize olduğu gibi, sizlere de rehber olacak bilgilendirici seminerler vereceğiz. Biz, bugüne kadar olduğu gibi, sizlerin her zaman yanında olmaya, yoldaşınız ve aileniz olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlere olan güveninin altını çizen Yanık, "Sizlerden alacağımız güzel haberlerle de gücümüze güç katacağız. Bulunduğunuz yerlerde, çalıştığınız kurumlarda bizlerin çalışmalarını destekleyecek şekilde yer alacağınızdan ve geriden gelen kardeşlerinize güzel örnek olacağınızdan şüphem yok. Hepinize en kalbi duygularla başarı ve mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

- "Sakın hayallerinizden vazgeçmeyin!"

Ataması yapılan hak sahibi gençlerden Ayşe Nur Oruçcu da yaptığı konuşmada, Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanarak hedeflerine adım adım yürüyen bir genç olduğunu söyledi.

Bakanlığın, kendileri için aile olduğunu vurgulayan Oruçcu, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bakanlığımız, o küçük kız çocuğuna, o hayallerine ulaşmak için güç verdi, sevdi, sardı sarmaladı. Hep yanımızda oldu ve biliyorum ki hep de olacak. Biz, kız kardeşimle hayata engellerle başladık ama bu büyük aileye dahil olduktan sonra, hikayemizin yönü değişti, umut etmek, başarmak, çabalamak için gereken şartlar oluştu. Okulda, matematik sevgisi gelecekte kendimi mühendis olarak görmek hayalini de beraberinde getirdi. O hayal gerçek oldu. Şimdi, bir mühendis olarak karşınızdayım sevgili ailem. Şimdi daha büyük bir hayalim var: Ülkemizde gerçekleştirilen büyük projelere, kadın mühendis olarak imzamı atmak istiyorum. Kendi hayallerini gerçekleştirmiş biri olarak sizlere tek söyleyebileceğim şey, sakın hayallerinizden vazgeçmeyin."

Törende, devlet korumasından yararlanan ve ataması yapılan gençlerden müzisyen Hakkı Çakıcı klarnet performansı sundu.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ile hak sahibi gençler, atama kurası için butona birlikte bastı. Devlet korumasında yetişen 1050 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığına memur olarak ataması yapılan Aleyna Nur Erol, atama kurası açıklandığında gözyaşlarını tutamadı.

Kura sonrası ataması yapılan gençlerin isimleri ve görev yapacakları yerler ekrana yansıtılırken, Bakan Yanık ve gençler de atama sonuçlarını takip etti.