Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk Fakültesi mezunu memurlar, uzun bir süredir, görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme talep ediyor.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını Ocak 2021'de açıklamıştı. https://www.memurlar.net/haber/951160/hukuk-fakultesi-mezunu-memurlar-icin-aciklama.html

Tunç, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada ise, Memurların avukatlık stajının 4. pakete yetişmediğini belirtmişti. https://www.memurlar.net/haber/978373/memurlarin-avukatlik-staji-4-pakete-yetismedi.html

Dün, 5. yargı paketi açıklandı ancak pakette hukuk mezunu memurlar için bir düzenleme yer almadı. Memurlar, insan hakları eylem planında, 6 ay içerisinde çıkarılacağı vaat edilen düzenleme sebebiyle stajlarını erteleyen ve çıkacak düzenlemeyi bekleyen memurların sorununun çözülmesini talep ediyor.