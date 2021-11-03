PKK'nın 'cezaevi sorumlusu' örgütsel notları ayakkabı tabanına gizlemiş

TÜBİTAK'ta görevli başuzmanın ölümünde siyanür şüphesi
TÜBİTAK'ta görevli başuzmanın ölümünde siyanür şüphesi
Dünya devi pil için Gemlik'e yatırım yapacak
Dünya devi pil için Gemlik'e yatırım yapacak
Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı
Devlet korumasındaki 1050 gencin ataması yapıldı
Aşılama hız kaybetti: Ortalama 218 bine düştü
Aşılama hız kaybetti: Ortalama 218 bine düştü
'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'
'KPSS'de birinci oldum ama atanamadım' diye hiçbir şey duymayacaksınız'
Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı
Kocaeli milli eğitimin il içi nakil işlemlerine iptal kararı
Prof.Dr. İlhan: Salgının tamamen bitmesi bu şartlara bağlı
Prof.Dr. İlhan: Salgının tamamen bitmesi bu şartlara bağlı
İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman
İkinci Kadir Şeker olayı ölümle bitti: O bir kahraman
PMYO sonuçları belli oldu. Askerde olanlar için açıklama yapıldı
PMYO sonuçları belli oldu. Askerde olanlar için açıklama yapıldı
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
'Yeniden değerleme oranı yüzde 36 olacak'
2021 yılı Ekim ayı enflasyonu açıklandı
2021 yılı Ekim ayı enflasyonu açıklandı
ÖSYM, 2021/9 KPSS tercih kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, 2021/9 KPSS tercih kılavuzunu yayımladı
İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
İkinci dönem okullara 10 bin TYP çalışanı alınacak
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
'MEB'i dernekler ve vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz'
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
YKS adayları dikkat 3 alana yeni baraj geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Site yönetimlerine 'sertifika şartı' geliyor
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Faiz indiriminde sıra özel bankalarda
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
Bakan Özer: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Pahalıya ithalat yapıldı' iddiasına yalanlama
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
S-400 alan Türkiye'ye yaptırım, Hindistan'a koruma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Ana sayfaHaberler Terör

PKK'nın 'cezaevi sorumlusu' örgütsel notları ayakkabı tabanına gizlemiş

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında evindeki kolilerde 18 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 33 örgütsel not ele geçirilen tutuklu Zeynep T. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 12:59
Yazdır
PKK'nın 'cezaevi sorumlusu' örgütsel notları ayakkabı tabanına gizlemiş

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında evindeki kolilerde 18 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 33 örgütsel not ele geçirilen ve örgütün "cezaevi bölgeler sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan Zeynep T. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu Zeynep T. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından hazırlanan 195 sayfalık iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı anlatıldı.

Sanığın ikametine özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskında, evindeki kolilerde 18 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş ve küçük puntolarla yazılmış 33 örgütsel not bulunduğu, bunların örgütün sözde üst yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği iddianamede belirtildi.

Zeynep T'nin cezaevindeki PKK'lıların moral ve motivasyonunu artırmak, örgüt bilincini pekiştirmek kastıyla sözde yönetim kadrosunun talimatlarını spor ayakkabı tabanlıklarına gizleyerek, ayakkabıları farklı illerdeki cezaevlerine göndermeye çalıştığı, iddianamede aktarıldı.

İddianamede, 10 Temmuz 2020'de Zeynep T'nin ikametine yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde "dönemsel eylem ve faaliyet stratejilerinin" yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildiği, sanığın üstlendiği görevlere ilişkin bilgiler ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü dönemlere ait fotoğraflar da bulunduğu belirtildi.

Zeynep T'nin İzmir, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de "terör örgütü PKK üyeliği" nedeniyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüştüğü bilgisine de yer aldı.

İddianamede, Zeynep T'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine direkt bağlı olarak faaliyet gösteren "Zindan Komitesi" adına "cezaevi bölgeler sorumlusu" olarak Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

- Sanığın faaliyetleri tanık ifadesinde

İddianamede, ifadesine yer verilen bir tanık, kardeşinin cezaevinde olduğunu, Zeynep T'nin bir gün tanımadığı biriyle yanına geldiğini belirterek, "Kardeşime teslim edilmek üzere bir çift spor ayakkabı hazırladığını ve bunu ona teslim edip edemeyeceğimi sordu. Ben bu teklifi kabul etmedim." beyanında bulundu.

Sanığın PKK/KCK güdümündeki yayın mecralarında kara propaganda yürüttüğü belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Zeynep T'nin 'Şinya' kod adıyla terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi bölgeler sorumlusu' sıfatıyla örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda gizliliğe azami düzeyde riayet ederek sıkı bir disiplinle faaliyet yürüttüğü, ikametinde terör örgütü PKK/KCK adına yapmış oldukları faaliyetlerinden dolayı tutuklanan örgüt mensuplarının bulundukları cezaevlerine gönderilecekleri anlaşılan farklı renk ve numaralardan oluşan 18 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş ve küçük puntolarla yazılmış 33 örgütsel pusulanın ele geçirildiği, bu ayakkabıları cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına iletmeye çalıştığı ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup iradesini örgüte özgülediği dikkate alınarak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

- Çantasında 11 kilo 730 gram patlayıcıyla yakalanmıştı

İddianamede, Zeynep T'nin 2007 yılında güvenlik güçlerinin Kocaeli'de yaptığı operasyonda, çantasında 11 kilo 730 gram A4 tipi plastik patlayıcı ve 10 elektrikli kapsül ile yakalandığı ve terör örgütü PKK'nın talimatıyla Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'ne yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu ve olayla ilgili Zeynep T. ile 12 şüphelinin yakalandığı bilgisine de yer verildi.

KAPAT [X]

Zeynep T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "patlayıcı madde taşıma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2019 yılında tahliye olduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın Kocaeli'de cezaevinde bulunduğu süreçte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a açlık grevlerine ilişkin örgütsel içerikli mektuplar yazdığı ve cezaevinde grevleri organize ettiği bilgisi yer aldı.

#Adana# Cezaevi# iddianame# pkk#
İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
FETÖ'nün 'Gümüşhane il imamı' Trabzon'da yakalandı
FETÖ'nün 'Gümüşhane il imamı' Trabzon'da yakalandı
Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası yargılamasına devam edildi
Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası yargılamasına devam edildi
Eski HDP Adıyaman Milletvekili terör şüphesiyle gözaltına alındı
Eski HDP Adıyaman Milletvekili terör şüphesiyle gözaltına alındı
FETÖ'nün 'mahrem yapı' operasyonunda muvazzaflar dahil 16 gözaltı
FETÖ'nün 'mahrem yapı' operasyonunda muvazzaflar dahil 16 gözaltı
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi

Bu Habere Tepkiniz

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu

Memur enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı

2019 yılı Arabuluculuk sınavında 'optik' skandalı

2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında 95 soruyu doğru cevaplayan adayın 11 doğru yanıtının optik okuyucu tarafından hatalı okunduğu ortaya çıktı.
22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!

22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 yıldır aynı görevi yürüten İl Mahalli İdareler Müdürünün görevden alınmasına dair dava konusu işlemde ilgilinin görevinden alınmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunmadığından dolayı işlemi iptal etmiştir.
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Önündeki polis ekibine küfürler savurup makas atan maganda kamerada

Önündeki polis ekibine küfürler savurup makas atan maganda kamerada

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal paylaşım sitesi üzerinden polis ve jandarmaya küfür ederek trafikte makas atan şahsa 11 maddeden ceza uygulanırken ehliyetine el konuldu.
AFAD 1.749 personel alacak

AFAD 1.749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?

Pfizer/BioNTech aşısı olanlara virüs neden bulaşıyor?

Araştırmacılar, tam olarak aşılı olmasına rağmen Covid-19'a yakalanan insanların antikor tepkisinin düşük olduğunu söyledi. Ancak hiçbirinin hastaneye yatacak kadar şiddetli bir şekilde hastalanmadığını vurgulayarak, aşıların koruyucu etkisine dikkat çektiler.