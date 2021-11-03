11 yaşındaki Yiğit, koronayı atlattığı gün hayatını kaybetti

Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, korona virüse yakalanmasının ardından sağlık durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 12 gün tedavi olan Yiğit Benzer, tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Taburcu olduğu gün evinde rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren Benzer, tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yiğit Benzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yiğit Benzer'in cenazesi bugün Büyükoyumca Merkez Camisi'ne getirildi. Burada anne Gülşah Benzer ve ablası Ela Benzer (15), birbirlerine tutunarak, gözyaşı döktüler. Anne Gülşah Benzer tabutun başına gelerek, "Oğlum bak herkes seni çok seviyor. Bütün öğretmenlerin sana geldi oğlum. Her gün rüyama gir" diyerek gözyaşı döktü.

"Oğlum taburcu olduğu gün fenalaşarak hayatını kaybetti"

Yiğit Benzer'in taburcu olduğu gün hayatını kaybettiğini belirten baba Hasan Benzer, "Oğlum pulmoner akciğer tansiyon (pulmoner hipertansiyon) hastasıydı. Okula devam ederken okuldan korona virüsü kaptı. Önce doğumevi, sonra da tıp fakültesine gittik. OMÜ Tıp Fakültesi'nde yapılan 12 günlük tedavinin ardından taburcu olup, eve geldik. Eve geldiğimizde kendisinden geçti ve kalbi durdu. Hastaneden iyileşti diye taburcu edildi. Ekstra ilaçlar da verilmişti, evde de ilaç verilecekti. Koronadan önce de oğlumun kalbi ile akciğeri arasındaki damarlarda pulmoner hipertansiyon hastalığı vardı" dedi.

Benzer'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, aile yakınları, öğretmenler ve baba Hasan Benzer'in gazeteci meslektaşları katıldı.