Fahrettin Altun'dan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku." mesajıyla paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 14:33
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.
Fahrettin Altun, paylaşımında "Dosta güven, düşmana korku." ifadelerine yer verdi.