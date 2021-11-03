Haftalık vaka sayıları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 16-22 Ekim'i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 16-22 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Önceki hafta (9-15 Ekim'de) en fazla vakanın görüldüğü il olan Kastamonu, bu hafta listenin 6'ncı sırasına geriledi. Vaka sayısı her 100 bin kişide 317,24 azalan Kastamonu, ülke genelinde en çok düşüşün yaşandığı il oldu.

Kastamonu'nun ardından vaka sayısı her 100 bin kişide 100'ün üstünde azalan 5 il Zonguldak, Ardahan, Kars, Malatya ve Çorum şeklinde sıralandı.

Zonguldak, vaka sayısı en çok düşen ikinci il olmasına rağmen, önceki hafta olduğu gibi bu hafta da en fazla vakanın görüldüğü iller içinde 2'nci sırada yer aldı.

Önceki hafta her 100 bin nüfusta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 3'üncü olan Karabük, bu hafta vaka sayısındaki yükselişle birlikte ilk sıraya çıktı.

- Vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de artarken Ankara'da azaldı

Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı Ankara'da bir haftada 374'ten 328,31'e düştü. Kovid-19 vakaları İstanbul'da 292,33'ten 296,84'e, İzmir'de 47,99'dan 57,07'e yükseldi.

Azalışa rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il olmayı sürdürdü.

- Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 61 ilde azaldı.

Kovid-19 vakalarının 100 bin nüfusta 100'ün üstünde azaldığı iller, düşüş miktarlarına göre, "Kastamonu (317,24), Zonguldak (184,03), Ardahan (139,35), Kars (115,82), Malatya (113,13), Çorum (102,43)" şeklinde sıralandı.

Vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün altında azalan 55 ilin düşüş miktarlarına göre sıralaması şöyle oldu:

"Bingöl (97,6), Trabzon (91,39), Kütahya (87,22), Samsun (86,94), Kayseri (86,25), Rize (78,98), Bartın (78,9), Sakarya (69,92), Ordu (68,3), Elazığ (67,7), Karaman (67,48), Düzce (66,97), Kilis (63,03), Ağrı (58,08), Erzurum (57,37), Artvin (57,23), Bayburt (56,16), Konya (54,67), Uşak (50,88), Tokat (50,18), Aksaray (47,99), Muş (47,92), Kırıkkale (47,72), Ankara (45,69), Gümüşhane (43,75), Giresun (42,57), Burdur (38,56), Bitlis (35,33), Nevşehir (34,11), Batman (32,73), Erzincan (27,3), Çankırı (24,94), Hakkari (18,9), Sivas (17,93), Şanlıurfa (13,42), Şırnak (13,39), Bilecik (12,8), Eskişehir (12,6), Yozgat (12,41), Gaziantep (9,9), Denizli (9,41), Diyarbakır (9,37), Mardin (7,72), Siirt (6,64), Iğdır (6,46), Adıyaman (5,85), Afyonkarahisar (4,21), Isparta (4,09), Adana (3,5), Kırklareli (2,48), Hatay (1,57), Manisa (1,31), Aydın (1,25), Mersin (0,97), Bursa (0,8)."

- Vaka sayısı artan iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı 20 ilde arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Yalova'da 100'ün, Tunceli'de 50'nin üstünde yükselirken, diğer illerdeki artış 1-50 aralığında oldu.

İller artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Yalova (129,32), Tunceli (71,9), Edirne (40,46), Balıkesir (35,56), Çanakkale (31,57), Tekirdağ (29,04), Kocaeli (28,44), Amasya (27,72), Osmaniye (22,97), Kırşehir (16,04), Niğde (13,54), Antalya (13,38), Sinop (12,01), İzmir (9,08), Karabük (8,62), İstanbul (4,51), Bolu (4,13), Kahramanmaraş (2,99), Van (2,44), Muğla (2,29)."