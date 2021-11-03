Tarıma bereket, toprağa sağlık katar

Liderliğini Koruyan Marka Unisalver

Enzim teknolojisi kullanılarak üretimi gerçekleştirilen organomineral gübre çeşitleri, Unisalver tecrübesi ve yılların verdiği deneyimden gücünü alan AR-GE çalışmaları sonrası üretildi.

Özellikle sıvı gübre ürünleri ile sektörde yıllardır varlığını ve liderliğini koruyan marka hem Türkiye'de hem de dünyada benzeri olmayan bir ilke daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyor.

Dünyada en büyük Bor madenine sahip olan Türkiye'de yine dünyanın en çok ipek böceği üretiminin bir araya gelmesiyle oluşturulan ipek böceği gübresi tarım dünyasında büyük ses getirdi.

Kıtlık ve Kuraklığa Karşı Umut

Son dönemde organik gübrelere olan rağbetin artmasının ardından yaşanan yeni gübre çeşidi buluşu sayesinde dünyada etkisi ciddi olarak hissedilen kıtlık ve kuraklığa karşı umut oluştu. Tüm ürünlerin ortak özellikleri arasında yer alan;

. Türkiye' de tarım sektörünün gelişimi

. Sürgün ve sürgün üzerinde meyve gözü oluşumunun fazla olması nedeniyle kimyasal azot gübresi kullanımının azalması

. Azot kullanımının azalması sayesinde canlı, parlak ve kuvvetli çiçek oluşumunun artması

. Virüsün taşınmasını sağlayan vektörleri uzaklaştırarak bitkiyi virüslere karşı koruma altına alması ve virüs enfeksiyonlarını minimuma indirilmesi

. Bitkilerde büyük hasara sebep olan nematodların üreme yeteneklerini bitirerek popülasyonlarını kontrol altına alması

. Toprak kökenli patojenlere karşı bitkiye direnç kazandırarak kök hastalıkları ile mücadelede kullanılan pestisitlerin minimum düzeyde tutulması

. Stres faktörünün ortadan kaldırılması

. Kök, gövde ve yaprakların büyüme hızını artırması

. Sürgün ve yan dal oluşumunu, meyve gözü ve salkım oluşumunu, çiçeklenmeyi, meyve tutumunu artırması

. Erkenciliği sağlamasının yanı sıra homojen, iri, kaliteli ve raf ömrü uzun meyve oluşumunu artırması

. Hücre yaşlanmasını geciktirmesi ve üretim periyodunun uzun olması

. Hastalık ve zararlılara karşı direnç kazanmış bitkiler yetiştirilmesi

. Bitkilerin havadan azot fiksasyonunu artırması sayesinde azot ihtiyacının azalması

. Bitkilerin besin alımının tam olmasıyla diğer besin elementlerinin daha az kullanılması

. Ürün veriminin en üst seviyeye çıkarılması

Çiftçinin Emekleri Destekleniyor

Bilgi ve tecrübelerini AR-GE çalışması ile güçlendiren firma tarafından üretilen gübre çeşitlerinin tamamı kullanılan ürün üzerinde verim rekoltesini artırıyor. Doğal olarak üretimi gerçekleştirilen gübreler sayesinde toprağa zarar vermeden çiftçinin emekleri destekleniyor.

Doğaya saygılı üretim ile çiftçinin ürün ve kalitesini artırarak destek sağlanması bilinci içerisinde faaliyetlerini sürdüren firma, tüm dünyada insanların sağlıklı ve kaliteli besine ulaşması gerektiği inancına sahip.

https://www.unisalver.com.tr/