1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler

Kayseri'de yaşayan Azmi Bulut ile Mualla Beytül, 1986 yılında tanışarak, nişanlandı. Aynı yıl Azmi Bulut askere gitti. Bulut'un askerde olduğu sırada çiftin ailelerinin evliliği istememesi üzerine nişan bozuldu.

Bulut ve Beytül çifti ayrılmak zorunda kaldı. Aradan geçen süreçte Azmi Bulut ve Mualla Beytül başka kişilerle evlendi.

2 çocuğu olan Mualla Beytül'ün eşi 17 yıl önce vefat ederken, 3 çocuğu bulunan Azmi Bulut ise 3 yıl önce boşandı. Bulut ve Beytül çifti, 1,5 yıl önce karşılaştı. Geçen süreçte arkadaşlık kuran çift, evlenmeye karar verdi. Talas ilçesinde çiftin kıyılan nikahına yakınları katıldı. Nikahın ardından gençlik döneminde nişanlanan çift, 35 yıl sonra evlendi.

Yaşadığı süreci anlatan Azmi Bulut, "1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu" dedi.

Yıllarca kavuşmayı beklediğini söyleyen Bulut, "Çok mutluyum. Bu dönemde ablamların evinde görüştük. Oraya gelip gidiyordu. Onlar da bu şekilde tanımıyordu. Sonrasında öğrendiler. Allah'ıma şükürler olsun ki 35 yıl önceki aşkıma kavuştum" diye konuştu.

'GÖZLERİNDEN TANIDIM'

35 yıl önce bir "talihsizlik" sonucu ayrıldıklarını dile getiren Mualla Beytül ise mutluluğunu "Bundan sonra hayatımıza bakacağız" sözleriyle ifade etti.

İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu" diyen Beytül şöyle devam etti:

"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Biz eşimin ablası ile bir şekilde karşılaştık. Ben kendilerine gittim. Sonrasında beni ailece tanıdılar. Sonrasında Azmi'den bahsetti. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor."