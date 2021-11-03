Vurulduğunu sandı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak