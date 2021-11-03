WhatsApp 3 yeni özelliğini duyurdu

Anlık mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine geçen WhatsApp, Web sürümü için 3 yeni özelliğini twitter'dan duyurdu.

WhatsApp 3 yeni özellikle karşımızıda. Twitter'dan açıklama yapan WhatsApp yeni özellikleri ve nasıl kullanılacağını görsel yardımıyla duyurdu.

İşte WhatsApp'ın yeni 3 özelliği

WhatsApp masaüstü foto editörü

Bu özellikle artık masaüstü bilgisayarda fotoğrafın üzerine yazı yapıştırabilecek, fotoğrafı düzenleyebilecek ya da yönünü değiştirebilecek, kırpabileceksiniz. Daha önce bu düzenleyici sadece mobil sürümde kullanılabiliyordu.

Çıkartma önerme

İkinci yeni özellik ise WhatsApp'ın artık kullanıcılara mesaj yazarken konuşma metnine uygun çıkartma (sticker) önerecek olması. Güncellemeyle insanların konuşmaları için doğru çıkartma seçeneğini bulması için sekmeler arasında gidip gelmesini engelleyerek işi kolaylaştırmak amaçlanıyor.

WebWhatsApp'ta uçtan uca şifreleme

Üçüncü özellik ise WebWhatsApp'taki mesajların da kullanıcıların gizliliği göz önünde bulundurularak uçtan uca şifrelenmesi.

WhatsApp ayrıca web sürümündeki bağlantı önizleme özelliğini de güncelleyerek kullanıcıların bağlantıya tıklamadan önce daha fazla bilgi edinmesine olanak tanıyor.

WhatsApp henüz duyurmasa da yakında 'Herkes için Sil' seçeneğinin süresini sınırsız hale getirmeyi de planlıyor.