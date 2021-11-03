İstanbul Valiliği'nden 5 gün sürecek sis uyarısı
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki haftaya kadar Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sis bekleniyor. İstanbul Valiliği de oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları sosyal medyadan uyardı.
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bugünden itibaren 8 Kasım akşam saatlerine kadar sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
8 KASIM'A KADAR SÜRECEK
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Marmara ve Ege bölgeleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
Bugün başlayacak sis ve pusun, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Sosyal medyadan uyarı da bulunan İstanbul Valiliği, "Bölgemizde 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" mesajını paylaştı.
Meteorolojik değerlendirmelere göre;TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 3, 2021
Bölgemizde 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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