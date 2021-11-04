Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde farklı alanlarda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. Üniversite tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu tamamen kişiye özel ilan şartlar içermektedir.

Memurlar.Net olarak neredeyse gün aşırı haber yapmamıza rağmen üniversitelerin özellikle öğretim görevlisi ilanlarında koyduğu şartlardaki gariplikler her gün giderek artmaktadır. Görselde görülebileceği üzere, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Seracılık programında " BOMBUS ARILARI ÜZERİNE ÇALIŞMALARI " olmak gibi tamamen belirli bir adayı tanımlayan şarta yer vermiştir.

Bununla birlikte, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programına başvuracak adaylarda ise ilgili alan mezunlarına başvuru şansı verilmediği gibi "YUNANCA DİL BİLGİSİ SERTİFİKASI" Fizyoterapi ilanında ise "SOLUNUM KASLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA ŞARTI" ile "İLK YARDIM SERTİFİKASI" şartı aranmaktadır.

Öğretim görevlisi olmak için tezli yüksek lisansını bitirip ALES ve yabancı dil puanıyla kadroya girme mücadelesi veren adayların önlerine üniversiteler tarafından sertifika ve kişiye özel çalışma alanı koyulması hakkaniyete sığmamaktadır. Mevzuatta ALES, yabancı dil, tezli yüksek lisans dışında bir şart aranılmamasına rağmen ilave olarak bu tür şartların koyulması idare mahkemeleri nezdinde dava konusu edilmesi halinde yargı tarafından iptal edilebilmektedir.

Bu çerçevede, atı alan daha fazla Üsküdar'ı geçmeden üniversiteler tarafından kamu yararına ve hizmet gereklerine, akademik teamüllere ve etik hassasiyetlere uygun olmadan ilan edilen bu kadroların durdurulması için adımların atılması elzemdir.