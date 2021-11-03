Erdoğan: Doğalgazda müjdeyi vereceğim, biraz sabır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 18:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.
Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.
Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.
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