Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Bu yazımızda, yükseköğretim kurumlarında doçent unvanı almakla birlikte araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi kadrosunda çalışanların tez danışmanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği hususunu ele alacağız.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3/m maddesine göre "Öğretim Üyeleri", "Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir." şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili Kanunun "Doçentlik ve Atama" yan başlıklı 24 üncü maddesinin c fıkrasında ise; "Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilir." hükmü bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 18 Mayıs 2016 tarihinde alınan Kararda ise "hangi kadroda görev yaparsa yapsınlar doçent unvanı alan kişilerin kadro unvanların gerektirdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmek şartıyla doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanabileceği" ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 9 Mayıs 2008 yılında bir yükseköğretim kurumuna YÖK tarafından verilen görüşte ise doçent unvanına sahip fakat araştırma görevlisi olarak çalışan kişilerin yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yapabileceği belirtilmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunun karar/görüşleri ekseninde değerlendirdiğimizde, doçent unvanı alan kişilerin her ne kadar araştırma görevlisi/öğretim görevlisi kadrolarında bulunsalar dahi 2547 sayılı Kanunda yer alan tanıma göre öğretim üyesi olduklarının açık olduğu, bu kapsamda ilgililerin YÖK Genel Kurulu Kararı da dikkate alındığında kadro unvanların gerektirdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmek şartıyla doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanmalarında kuşku bulunmamaktadır. İlave olarak, tez danışmanlığı görevinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 22 nci maddesi uyarınca öğretim üyelerinin görevlerinden biri olduğu da açıktır.

Sonuç olarak, belirli bir eğitim ve akademik çalışma sürecini tamamlayarak Doçent unvanı alan kişilerin ilgili mevzuatında kadrolu olma şartına bağlı kılınmayan her türlü akademik çalışma, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetinin içinde yer alabileceğinden dolayı tez danışmanlığı görevini de yürütebilecekleri değerlendirilmektedir. İlgili akademisyenlere kullandırılacak bu imkan ile Kanunda da ifade edildiği şekliyle yüksek düzeyde eğitim-öğretim faaliyetinin yerine getirilebilmesine ve akademik çalışmanın karşılık bulmasına katkı sağlanmış olacaktır.