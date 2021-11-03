'Yolcu köprüsü' ilk kez bir havacılık operasyonunda kullanıldı

İSG, dünyanın ilk uzaktan kontrol edilebilen yolcu biniş köprüsü (RCS) için laboratuvar ortamı sundu. Operasyon ve yolcu deneyimini kolaylaştırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren İSG, ortaklaşa inovasyonla geliştirilmesine imkan sağladığı bu köprüyü 301 numaralı Yolcu Biniş hattında devreye aldı ve 22 Ekim 2021 tarihinde ilk yolcu uçağı bu sistemle çalışan köprüye yanaştı. Böylece İSG, bu yeni teknolojiyi dünyada gerçek operasyonda ve ticari bir uçuşta ilk kez kullanan havalimanı oldu.

Operasyonlarında verimlilik, süreklilik ve güvenlik sağlamanın yanı sıra uçakların manevra sürelerini de iyileştirmeyi hedefleyen İSG, bu akıllı teknolojiyi hayata geçirmek için dünya çapında 5 bin 500'den fazla yolcu biniş köprüsü ile hizmet sunan TK Elevator şirketi ile iş birliği yaptı.

"HER ALANDA REKABETTE ÜST SEVİYEYE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

İSG'nin en ileri teknolojileri havacılık sektörüne kazandırarak bu alanda öncü bir konuma ulaştığını belirten ISG CEO'su Berk Albayrak, "Uçuş ve yolcu deneyimlerini kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. 2021 yılı başında TK Elevator şirketi ile iş birliğine gittik ve Uzaktan Kumanda Sistemi'nin projelendirme aşaması başladı. Ortaklaşa inovasyonla, Sabiha Gökçen'in sahadaki deneyimi ile teknoloji, donanım ve yazılımı bir araya getiren RCS çözümünü geliştirdik. Uzaktan Kumanda Sistemi sayesinde, biniş köprüsü klasik çalıştırma sistemi yerine kontrol odasından komuta ediliyor. Operatörlerin bir köprüden diğerine geçmek için harcadığı zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bu sistemle, operasyonlarımızda maksimum verimlilik, konfor ve güvenlik sağlamayı hedefliyoruz. Uzaktan Kumanda Sistemi ile operasyonlarımızı kesintisiz hale getirdiğimiz gibi, manevra sürelerini ve kabiliyetlerini iyileştirdik. Bu sistem operatörlerimizin zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak iş verimliliğini de artırıyor. Dünyada havacılık sektöründe bir ilke imza atarak, operasyonel bir havalimanında uzaktan kumanda edilen biniş köprüsünü ilk kez bir uçuş operasyonumuzda kullanmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknoloji yatırımlarımızla her alanda rekabette üst seviyeye ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.