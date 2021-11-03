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'ARTWİST' yarışmasına 5 Kasım'a kadar başvurulabilecek

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projelerİ kapsamında "ARTWİST" yarışmasına katılımın 5 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 20:21
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'ARTWİST' yarışmasına 5 Kasım'a kadar başvurulabilecek

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ARTWİST'e başvurmak için son 3 gün. Sanata ve çevreye değer veren sanatçılarımız için ARTWİST yarışmamız devam ediyor. Son başvuru tarihi 5 Kasım Cuma'' ifadelerine yer verildi.

#ARTWİST# İGA# igart# İstanbul Havalimanı
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