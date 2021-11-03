Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya, Katar ve Moğolistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2021 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani ve Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti.
Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.