'Sosyal yardım' linklerine tıklayan 35 kişi, 200 bin TL dolandırıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son aylarda 35 kişi 'sosyal yardım' vaadiyle gönderilen linklere tıklayarak 200 bin TL dolandırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 20:56
Alaplı İlçe EmniyetMüdürlüğü, 'sosyal yardım' vadeden internet uzantılı mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Alaplı İlçe Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilçede son aylarda artan sosyal medya sitelerinde yer alan veya kısa mesajla gönderilen 'sosyal yardım' vaadiyle gönderilen linklere tıklanmamasına yönelik uyarıda bulundu.
Bu yöntemle Alaplı İlçesinde son aylarda 35 kişinin kendisine yatırım ve kazanç için belirtilen hesaplara farklı zamanlarda şebeke üyeleri tarafından' öğrenildi.